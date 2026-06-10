'Breng geen kleren meer', magazijn Kledingbank is overvol

Kledingbank Eindhoven stopt per direct met kledinginname. Dat is nodig omdat de magazijnen overvol zijn en de druk op de vrijwilligers zo hoog is geworden dat ingrijpen onvermijdelijk is. Door de enorme hoeveelheid kledingdonaties slibt het logistieke proces dicht.

Met een jaarlijkse instroom van 100.000 kilo kleding puilt het magazijn uit haar voegen. 'De situatie is niet langer houdbaar', volgens de kledingbank. Als je door het gebouw loopt zie je wat het probleem is. De magazijnen boven zijn helemaal vol en in allerlei hoeken van het gebouw liggen zakken met gebruikte kleding. "Mensen hebben gewoon heel veel kleren en bovendien is veel kleding ook nog eens heel goedkoop. Aan kleding uit goedkope Chinese webshops hebben we niks, die is niet geschikt voor de mensen die wij willen helpen", vertelt Daphne Hobbelen tussen de zakken met gebruikte kleding. "Vijfenzeventig procent van wat er binnenkomt kunnen we niet gebruiken."

"Als het heel gekreukt is, vies of van slechte kwaliteit, dan hebben wij er niks aan."

De Kledingbank Eindhoven is in 2009 opgericht om bruikbare kleding gratis weg te geven aan Eindhovenaren die door financiële problemen zelf geen (nieuwe) kleding kunnen betalen. Alles wat door donaties binnenkomt wordt door vrijwilligers gesorteerd op categorie, maat en seizoen.

Een broek vol vlekken, die dan ook niet bruikbaar is (foto: Jan Peels).

Joke is een van de vrijwilligers die vele zakken kleding door haar handen ziet gaan. "Kijk, deze jas is vies en op deze broek zitten verfvlekken, deze kunnen we niet in de winkel hangen", zegt ze terwijl ze de kledingstukken in een blauwe zak stopt. "Ik maak wel eens een zak open en dan zit er helemaal niks in wat we kunnen gebruiken. Wie doet dat nou? Als het heel gekreukt is, vies of van slechte kwaliteit, dan hebben wij er niks aan. Lever het dan ook niet bij ons in." "We proberen de mensen wel duidelijk te maken, welke kleding ze wel en niet kunnen brengen, maar dat is heel lastig en meteen bij de deur controleren gaat ook niet omdat er vaak een rij staat om kleding in te leveren", zegt Daphne. "We zijn niet de enige organisatie met dit probleem, ook bij Dress for success en Stichting Awesome hebben ze maatregelen genomen om de instroom van gebruikte kleding te beperken."

Een klein deel van de vele zakken met gebruikte kleding (foto: Jan Peels).

Kleding die de kledingbank zelf niet kan gebruiken, gaat naar het Leger des Heils of de daklozenopvang. "En wat daar ook niet geschikt voor is, wordt verwerkt of gaat naar het buitenland waar de stof van de kleding wordt hergebruikt", legt Daphne uit. Stoppen met het innemen van gebruikte kleding vindt Daphne lastig. "Mensen vinden het soms moeilijk om bijvoorbeeld kleding van hun dierbare af te staan, maar ook die kleding nemen we nu niet aan." De stop duurt in ieder geval tot na de zomer. "We hebben nog meer dan voldoende voorraad in ons magazijn om mensen die kleding nodig hebben te helpen die tijd."

Bord bij ingang van kledingbank (foto: Jan Peels).