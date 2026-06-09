Tilburgers bekennen aanslag Rotterdam: 'Wisten niet wat een synagoge was'

De vier Tilburgers die in maart een aanslag zouden hebben gepleegd bij de synagoge in Rotterdam hebben bekend dat zij daarbij betrokken waren. Dat werd dinsdag duidelijk tijdens de eerste inleidende zitting in de rechtbank in Rotterdam. Volgens de verdachten wisten zij vooraf niet dat het doelwit een synagoge was, daar zouden zij na hun arrestatie pas achter zijn gekomen.

In de extra beveiligde rechtbank stonden dinsdag zes verdachten van tussen de 17 en 23 jaar terecht. Vijf van hen komen uit Tilburg, de oudste komt uit Amsterdam. De zaak tegen de minderjarige verdachte wordt achter gesloten deuren behandeld. Tweede aanslag voorkomen

De jonge mannen worden verdacht van het veroorzaken van een explosie en een poging tot brandstichting (met een terroristisch oogmerk) bij de synagoge aan het A.B.N. Davidsplein in Rotterdam. Ook worden zij verdacht van een poging tot het plegen van een aanslag bij een synagoge aan de Mozartlaan in Rotterdam. Die tweede aanslag kon worden voorkomen door 'snel ingrijpen van de politie', lichtte de officier van justitie toe. Zij konden de vier Tilburgers in een auto in de nacht van 12 op 13 maart aanhouden.

De uitvoerders zouden 3000 euro krijgen voor de aanslag. Uit een chatgesprek zou daarnaast zijn gebleken dat de verdachten beschikten over de adressen van de twee panden en ze er rekening mee hielden dat de pakkans groot was. Daardoor hadden de uitvoerders volgens het Openbaar Ministerie (OM) kunnen weten dat het niet om gewone woonhuizen ging. Ook zouden de verdachten ter plaatse hebben kunnen zien dat het om Joodse gebouwen ging volgens de officier. "Bij de synagoge is een grote Davidster en Hebreeuwse tekst op de gevel te zien." Wisten niet wat synagoge is

De verdachten zeggen zelf dat zij dachten een explosief bij een huis in Rotterdam te moeten plaatsen. Volgens hun advocaten wist vrijwel niemand van hen precies wat een synagoge was en hebben zij dat op het politiebureau aan de Tilburgers moeten uitleggen. Het OM ziet de explosie als een terreuraanslag die als doel had om de Joodse bevolking bang te maken. "Het gaat om feiten die de Joodse gemeenschap in Nederland in het hart hebben getroffen en waarvan de gevolgen nog steeds voelbaar zijn", stelde de officier van justitie. Geen link met anderen aanslagen

De aanslag werd opgeëist door Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI), een pro-Iraanse groepering. Ongeveer drie kwartier na de explosie verschenen beelden van de aanslag op een Telegramkanaal van de organisatie. De groep claimde eerder ook soortgelijke aanslagen in het Belgische Luik en in Griekenland. Het OM gaf tijdens de zitting aan geen verband te zien tussen de verdachten en andere incidenten in het land. In maart en april waren er verschillende explosies bij joodse instellingen in Amsterdam en Nijkerk.