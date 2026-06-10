Deze bedragen verdienen PSV, RKC en FC Den Bosch dankzij het WK in Amerika

Het WK staat op het punt van beginnen. In totaal staan RKC, FC Den Bosch en PSV samen dertien spelers af voor het toernooi. Zolang de spelers actief zijn op het wereldkampioenschap, betaalt de FIFA compensatie aan de clubs. Dat zorgt uiteindelijk voor een mooi bedrag voor de drie Brabantse teams.

De wereldvoetbalbond FIFA betaalt gedurende het WK 4300 euro per dag aan de club van de speler, zolang hij actief is op het wereldkampioenschap. Daarbij maakt de bond geen onderscheid tussen clubs en niveau: RKC krijgt dus net zoveel per speler als Real Madrid.

Het totale bedrag dat de FIFA deze zomer uitkeert aan clubs waarvan spelers naar het WK gaan, ligt op 250 miljoen dollar, omgerekend zo'n 216 miljoen euro. Dat bedrag moet worden verdeeld over 1248 spelers die meedoen aan het uitgebreide WK met 48 landen. Dertien van deze spelers voetballen voor een club uit Brabant : RKC, FC Den Bosch of PSV.

Vanaf 25 mei moesten de clubs officieel hun spelers afstaan en dus is de teller toen gaan lopen. Met alleen al de groepsfase zijn FC Den Bosch, RKC en PSV dus verzekerd van ongeveer 150.000 euro per speler, wat richting de finale kan oplopen tot zo’n 250.000 euro. Dat geeft de clubs garantie op de volgende bedragen.

FC Den Bosch

Door het succes van Curaçao hebben de Bosschenaren met Kevin Felida één speler actief in Amerika de komende weken. Hierdoor is de KKD-club verzekerd van 150.000 euro: een groot bedrag voor een club met een begroting van enkele miljoenen.

RKC Waalwijk

Ook RKC profiteert van de prestaties van The Blue Wave, beter bekend als het voetbalelftal van Curaçao. Door de deelname aan het WK heeft RKC met Roshon van Eijma en Godfried Roemeratoe twee spelers in de selectie van Dick Advocaat. De Waalwijkers kunnen minimaal drie ton bijschrijven na het toernooi.

PSV

Met tien spelers op het WK is PSV hofleverancier van Nederland. Hierdoor verzekert de landskampioen zich van anderhalf miljoen euro. Omdat de tien spelers ook nog eens verdeeld zijn over acht landen, waaronder Guus Til bij Nederland, is de kans groot dat we PSV'ers verder in het toernooi tegenkomen. Hierdoor kan het uiteindelijke bedrag voor de Eindhovenaren nog hoger uitvallen.