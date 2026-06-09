Justin (21) in elkaar geslagen op kermis: 'Ik werd voor homo uitgescholden'

Justin van Tilborgh (21), bekend van het PowNed-programma Dropout Resort, is in de nacht van zaterdag op zondag in elkaar geslagen op de kermis in Deurne. Een filmpje van de vechtpartij gaat rond op sociale media. "Dit is vreselijk. Het is echt niet oké."

In het programma sprak hij openhartig over zijn moeilijke jeugd, de problemen waar hij jarenlang mee worstelde en zijn drugsverslaving. Hij vertelde hoe dat zijn leven heeft beïnvloed en welke gevolgen dat had voor zijn ontwikkeling. Ook probeerde hij stap voor stap zijn leven weer op de rit te krijgen en uit te zoeken welke richting hij met zijn toekomst op wil.

"Ze moeten mij altijd hebben."

Het begon volgens Justin bij de botsauto's. “Ze moeten mij daar altijd hebben”, vertelt hij. “Maar op een gegeven moment was het echt alsof bijna iedereen tegen mij bezig was. Ik werd ook voor homo uitgescholden.” De opmerkingen bleven volgens hem doorgaan. Toen hij er iets van zei, liep de situatie uit de hand. “Een jongen stapte uit zijn karretje en wilde mij een klap verkopen. Ik kon nog net uit mijn karretje klimmen.” Daarna ontstond een vechtpartij. “Toen heb ik hem ook een paar loeiers gegeven. Gelukkig kwamen er ook mensen tussen die mij hebben geholpen.” Justin kende de jongen naar eigen zeggen niet. Hij benadrukt dat iedereen zijn eigen mening mag hebben. “Ik vind het helemaal niet erg als je iets tegen homo's hebt, daar sta je vrij in. Maar hou het gewoon voor je en blijf met je poten van iemand anders af.”

"Ik heb een blauw oog en zit onder de blauwe plekken."

Justin heeft er flinke verwondingen aan over gehouden. “Ik heb waarschijnlijk mijn neus gebroken. Ik heb een blauw oog en ik zit helemaal onder de blauwe plekken.”

Volgens Justin was het niet de eerste keer dat hij dat weekend met geweld te maken kreeg. Een dag eerder zou hij op dezelfde kermis ook al zijn geslagen. “Iemand kwam van achteren en gaf mij ineens een harde klap. Het werd gewoon zwart voor mijn ogen. Ik was een paar seconden weg.”

"Ik werd wakker en kreeg meteen berichtjes dat het online stond."

De vechtpartij werd gefilmd en de beelden verspreidden zich snel online. Hoewel Justin dat zag aankomen, vindt hij het niet prettig. “Ik werd wakker en kreeg meteen berichtjes dat het online stond.” Toch overheersen voor hem niet alleen de negatieve reacties. “Ik heb ook heel veel lieve berichtjes gekregen van mensen die vroegen hoe het met me gaat. Dat heeft me echt goed gedaan.” Dat de beelden nu overal rondgaan, blijft lastig. “Je wordt toch weer neergezet als iets negatiefs.”

"Ik ben zelf helemaal niet van het vechten."