Gereformeerde SGP na bijna dertig jaar terug in coalitie in Waalwijk
Na bijna dertig jaar is de SGP weer onderdeel van de coalitie in Waalwijk. Samen met de VVD, Samen Waalwijk en CDA heeft de gereformeerde partij dinsdag het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.
Ruim 29 jaar maakte de Staatkundig Gereformeerde Partij deel uit van de oppositie, maar daar komt na de laatste gemeenteraadsverkiezingen een einde aan. De partij gaat nu verantwoordelijkheid dragen binnen het college van burgemeester en wethouder.
Wie de nieuwe wethouder en de raadsleden worden namens de SGP maakt de partij later bekend. "Wij zien deze coalitiedeelname als een bijzondere verantwoordelijkheid en een historische stap voor onze afdeling. Wij hopen ons werk te mogen verrichten in afhankelijkheid van Gods leiding en met oog voor het welzijn van alle inwoners van Waalwijk," laat de SGP-fractie weten.
In het katholieke Brabant deed de gereformeerde SGP maar op twee plekken mee aan de verkiezingen: in Waalwijk en in Altena. In Waalwijk kreeg de SGP 1122 stemmen -103 minder dan het CDA- allebei kregen twee van de 31 zetels. Grootste partij werd de VVD met 4809 stemmen, 9 zetels.
Lokale binding
In het coalitieakkoord dat de SGP samen met de andere partijen samenstelden, vallen twee dingen op. Zo willen de partijen fatbikes verbieden en statushouders geen lokale voorrang meer geven op een sociale huurwoning.
Vooral wonen is topprioriteit in het akkoord. De partijen willen mogelijk maken dat er de komende jaren minstens 2500 woningen worden gebouwd. Daarbij moeten inwoners met een lokale binding meer kans krijgen op een huis.
Daarnaast wil de nieuwe coalitie strenger optreden op straat. In het akkoord staat dat Waalwijk een fatbikeverbod wil invoeren 'naar het voorbeeld van Enschede'. Daar wil de coalitie actief op handhaven.