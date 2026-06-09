Gereformeerde SGP na bijna dertig jaar terug in coalitie in Waalwijk

Na bijna dertig jaar is de SGP weer onderdeel van de coalitie in Waalwijk. Samen met de VVD, Samen Waalwijk en CDA heeft de gereformeerde partij dinsdag het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd.

Ruim 29 jaar maakte de Staatkundig Gereformeerde Partij deel uit van de oppositie, maar daar komt na de laatste gemeenteraadsverkiezingen een einde aan. De partij gaat nu verantwoordelijkheid dragen binnen het college van burgemeester en wethouder. Wie de nieuwe wethouder en de raadsleden worden namens de SGP maakt de partij later bekend. "Wij zien deze coalitiedeelname als een bijzondere verantwoordelijkheid en een historische stap voor onze afdeling. Wij hopen ons werk te mogen verrichten in afhankelijkheid van Gods leiding en met oog voor het welzijn van alle inwoners van Waalwijk," laat de SGP-fractie weten.