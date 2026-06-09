Recordaantal mensen vult WK-poule Scorito in: 'Iedereen maakt kans'

Wie kroont zich deze zomer tot wereldkampioen? Met het WK voor de deur waagden al meer dan een miljoen mensen zich aan een voorspelling in de WK-poule van het Bredase Scorito. En dat aantal blijft groeien, ziet eigenaar Martijn van Dijk: het platform stevent af op een recordaantal deelnemers.

Scorito bestaat sinds 2012 en begon dat EK met 72.000 deelnemers. Maandag werd de grens van één miljoen deelnemers gepasseerd. "In de laatste dagen voor een eindtoernooi komen er altijd nog veel mensen bij", vertelt Van Dijk. "Gisteren waren dat er al 100.000. We denken dat we richting een record van 1,5 miljoen deelnemers gaan." Daarmee zou Scorito flink groeien ten opzichte van het EK van twee jaar geleden, toen 1,1 miljoen mensen meededen. "Het helpt qua deelnemers wel mee als Oranje zich plaatst voor het eindtoernooi. Anders blijven vaak alleen de pure voetballiefhebbers over." Een WK-poule zorgt volgens hem voor verbinding. "Het leuke is dat echt iedereen kan meedoen, van vrienden en familie tot collega's. Volgens de voetbalkenner wint vaak degene die juist niks van voetbal weet. Iedereen maakt kans. Dat zorgt ervoor dat iedere wedstrijd leuk is om naar te kijken, of in ieder geval de uitslagen te volgen en te horen hoe iemand anders het heeft ingevuld."

"Spanje en Frankrijk zijn bij de deelnemers de absolute favorieten."