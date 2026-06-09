Recordaantal mensen vult WK-poule Scorito in: 'Iedereen maakt kans'
Wie kroont zich deze zomer tot wereldkampioen? Met het WK voor de deur waagden al meer dan een miljoen mensen zich aan een voorspelling in de WK-poule van het Bredase Scorito. En dat aantal blijft groeien, ziet eigenaar Martijn van Dijk: het platform stevent af op een recordaantal deelnemers.
Scorito bestaat sinds 2012 en begon dat EK met 72.000 deelnemers. Maandag werd de grens van één miljoen deelnemers gepasseerd. "In de laatste dagen voor een eindtoernooi komen er altijd nog veel mensen bij", vertelt Van Dijk. "Gisteren waren dat er al 100.000. We denken dat we richting een record van 1,5 miljoen deelnemers gaan."
Daarmee zou Scorito flink groeien ten opzichte van het EK van twee jaar geleden, toen 1,1 miljoen mensen meededen. "Het helpt qua deelnemers wel mee als Oranje zich plaatst voor het eindtoernooi. Anders blijven vaak alleen de pure voetballiefhebbers over."
Een WK-poule zorgt volgens hem voor verbinding. "Het leuke is dat echt iedereen kan meedoen, van vrienden en familie tot collega's. Volgens de voetbalkenner wint vaak degene die juist niks van voetbal weet. Iedereen maakt kans. Dat zorgt ervoor dat iedere wedstrijd leuk is om naar te kijken, of in ieder geval de uitslagen te volgen en te horen hoe iemand anders het heeft ingevuld."
"Spanje en Frankrijk zijn bij de deelnemers de absolute favorieten."
Wie weinig verstand van voetbal heeft, kan natuurlijk ChatGPT om hulp vragen. "Dat is niet veel anders dan advies vragen aan een bookmaker of je oom die alles van voetbal weet", zegt Van Dijk. "Ik heb het zelf geprobeerd en ChatGPT adviseert uitslagen die best voor de hand kunnen liggen. Het helpt je op weg en legt een goeie basis, maar als het gaat om strategie dan haakt zo'n kunstmatige intelligentie wel af. Dus of je ermee wint, is de vraag."
Hij blikt terug naar twee jaar geleden, toen deelneemster 'oma Ria' tijdens het EK wekenlang bovenaan stond. "Zij zei dat ze niks van voetbal wist en maar wat had ingevuld. Toch stond ze wekenlang op nummer één in de ranglijst. ChatGPT had die uitslagen van oma Ria zeker niet voorspeld."
Toch is zomaar wat invullen volgens Van Dijk ook niet de slimste aanpak. "Het is een combinatie van van alles: strategie, gevoel maar ook verrassingen. Die zijn er altijd. Als je net de juiste verrassing voorspelt, scoor je natuurlijk extra punten."
Maar hebben we er vertrouwen in dat Nederland wereldkampioen wordt? Als we de statistieken van Scorito moeten geloven: nee. "Vijftien procent van de deelnemers hoopt het wel", zegt Van Dijk. "Maar Spanje en Frankrijk zijn de absolute favorieten."
Mocht je nog inspiratie nodig hebben van de kenner: Van Dijk zet zijn geld in op Duitsland als winnaar. Ook heeft hij nog een tip. "Over het algemeen is het verstandig om je emotie uit te schakelen bij het invullen. Als je kiest voor een ander land dan het Nederlands elftal is het eigenlijk altijd raak. Worden ze uitgeschakeld dan ben je blij, maar als ze het WK winnen ook."