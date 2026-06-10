Alle Tilburgse verdachten voorlopig vrij na aanslag synagoge

De twee 19-jarige Tilburgers die nog vastzaten voor hun mogelijke betrokkenheid bij de aanslag op een synagoge in Rotterdam mogen hun proces in vrijheid afwachten. De rechtbank besloot dinsdag hun voorlopige hechtenis te schorsen, mede omdat twee andere verdachten in deze zaak eerder al onder voorwaarden waren vrijgelaten. Alleen een 23-jarige verdachte blijft voorlopig vastzitten.

Tijdens de eerste voorbereidende zitting werd duidelijk dat de Tilburgers de aanslag hebben bekend. Daarna vroegen meerdere advocaten om hun cliënten vrij te laten. Volgens de raadslieden zouden de verdachten zich houden aan eventuele voorwaarden die de rechtbank aan een schorsing van hun hechtenis zou verbinden. Het Openbaar Ministerie (OM) verzette zich tegen die verzoeken. De officier van justitie wees erop dat twee van de in totaal zes verdachten nog geen verklaring hebben afgelegd en daardoor geen inzicht geven in hun handelen. Volgens het OM is daardoor het risico op herhaling nog altijd aanwezig.