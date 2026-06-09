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Tenniswedstrijden Rosmalen naar woensdag verschoven vanwege regen

Vandaag om 18:57 • Aangepast vandaag om 20:07
Tennisser Van de Zandschulp stond op het grastoernooi van Rosmalen toen de regen begon (foto: Libema Open).
Tennisser Van de Zandschulp stond op het grastoernooi van Rosmalen toen de regen begon (foto: Libema Open).

Vanwege de weersomstandigheden wordt er dinsdag niet meer gespeeld op het tennistoernooi van Rosmalen. Dat maakte de organisatie bekend op Instagram. Meerdere wedstrijden, waaronder het Nederlandse duel tussen Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp, werden dinsdagmiddag vanwege de regen stilgelegd.

Profielfoto van Evie Hendriks
Geschreven door
Evie Hendriks

Griekspoor stond met 2-0 voor in de beslissende derde set tegen Van de Zandschulp, toen de tennissers voor de tweede keer naar binnen moesten voor de regen. De organisatie meldde korte tijd later dat de wedstrijden niet meer zouden worden hervat.

Thijs Boogaard en Suzan Lamens waren nog niet aan hun partijen begonnen. Boogaard speelt in de eerste ronde tegen de Chinees Wu Yibing. Lamens treft de Oostenrijkse Anastasia Potapova.

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