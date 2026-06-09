Miljoeneninvestering in Bergen op Zoom, meer containers via het water

Met de opening van de nieuwe Markiezaat Container Terminal heeft Bergen op Zoom er een belangrijke aanwinst bij. De logistieke locatie van het Vlaamse bedrijf H. Essers is dinsdag officieel in gebruik genomen. De nieuwe 'containerhub' moet de positie van Bergen op Zoom als logistiek knooppunt tussen Rotterdam en Antwerpen versterken.

De nieuwe locatie aan het Schelde-Rijnkanaal kost zo'n 75 miljoen en biedt werk aan vijftig medewerkers. Volgens CEO Gert Bervoets gaat het om de grootste investering in de geschiedenis van het bedrijf. “Dit geeft aan hoezeer we geloven in het belang van deze terminal voor de toekomst.” Minder vrachtwagens op de weg door nieuwe terminal

Dankzij de ligging aan het water kan het bedrijf containers die voorheen per vrachtwagen richting Rotterdam en Antwerpen reden nu veelal via de binnenvaart afhandelen. “Dit helpt ons om een groot aantal vrachtwagens van de weg te halen en dat zorgt voor minder CO2 uitstoot", aldus CEO Bervoets.

De terminal kan jaarlijks zo’n 250.000 containers verwerken. Hoewel ze daarmee nog niet kunnen tippen aan de grotere Brabantse terminals in Moerdijk en Tilburg, is het wel bijna een verdubbeling van de capaciteit van de oude locatie van H. Essers in Bergen op Zoom. De Markiezaat Container Terminal is daarmee een middelgrote speler in onze provincie.

CEO Gert Bervoets van H. Essers (foto: Erik Peeters)

De oude locatie aan de Vierlinghweg bood nauwelijks nog ruimte voor uitbreiding. Grotere schepen, extra opslag en nieuwe voorzieningen waren hier niet meer mogelijk. Op de nieuwe locatie is die ruimte er wel waardoor het bedrijf in de toekomst nog verder kan uitbreiden. Volgens burgemeester Margo Mulder zet de nieuwe terminal Bergen op Zoom als logistiek knooppunt tussen Rotterdam en Antwerpen stevig op de kaart. “Bergen op Zoom heeft een unieke plek in het hart van de Vlaams-Nederlandse delta. Efficiënte en duurzame inlandse terminals zoals hier hebben daarom de toekomst.” Einde overlast voor omwonenden

Ook voor mensen die in de buurt van de oude terminal wonen, heeft de verhuizing voordelen. De oude locatie lag dichter bij bestaande bebouwing. In het verleden waren er hierdoor regelmatig klachten over geluidsoverlast en druk vrachtverkeer. Met de nieuwe terminal, die ver van de woonwijken ligt, behoort deze overlast binnenkort tot het verleden.