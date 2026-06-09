Protest tegen zeven wethouders in Helmond: 'Nu past het ineens wel?'

Meestal is het een formaliteit, met vrolijke familieleden op de tribune en de bosjes bloemen in emmers, wachtend in een hoekje van de raadszaal. Maar in Helmond was er dinsdagavond protest tegen de benoeming van zeven nieuwe wethouders. De tweede grootste partij in de gemeenteraad GroenLinks-PvdA en de SP roerden zich. Reden: de aanhoudende kritiek op de benoeming van zeven wethouders vier jaar geleden.

Thomas Tuerlings van GroenLinks-PvdA was een van die wethouders. “Vier jaar geleden was zeven wethouders een groot pijnpunt. Of Helmond soms Amsterdam was, kregen we te horen. Het was een groot principieel bezwaar.” Nu zijn de partijen die toen zware kritiek leverden, volgens Tuerlings, zelf aan de macht. En nu zitten er ook zeven wethouders in het nieuwe college. “Nu past het ineens wel bij de stad”, zegt Tuerlings. “Nu is het ineens wel uitlegbaar.” Tuerlings denkt dat het aantal wethouders niet het probleem was vier jaar geleden, maar wie de wethouders leverden. “We vinden zeven wethouders teveel en dus stemmen we tegen de benoeming.” Overigens kregen niet alle wethouders zes stemmen tegen, het aantal zetels van de partij, zo bleek bij de telling.

"Ook gezien hoe druk het is in de stad."

De tegenstemmen haalden geen meerderheid en dus kon de benoeming doorgaan. Willem Boetzkes van Helder Helmond is een van de nieuwe wethouders. Zijn lokale politieke partij won de verkiezingen. Hij probeerde de keuze voor weer zeven wethouders uit te leggen, terwijl zijn partij daar zoveel kritiek op had de afgelopen jaren. “We hebben de afgelopen vier jaar ook gezien hoe druk het is in de stad en wat er allemaal te doen is.” Het nieuwe college kreeg nog meer te verduren van de oppositiepartijen GroenLinks-PvdA en SP, die niet meer op het pluche zitten. Want de Helmondse kiezer had toch een duidelijke koerswijziging voor ogen? De linkse partijen verloren, de rechtsere partijen zoals Helder Helmond en Forum voor Democratie wonnen. Maar van een koerswijziging is in het nieuwe coalitieakkoord weinig te merken, vinden de oppositiepartijen. Forum maakt overigens geen deel uit van de coalitie.

"Opluchting dat ook veel dingen hetzelfde blijven."