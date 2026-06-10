Jaren na moord op Marja Nijholt wijzen getuigen mogelijke dader aan

Een nieuwe ontwikkeling in het onderzoek naar de moord op Marja Nijholt uit Enschede. Onderzoekscollectief Bureau Dupin zegt dat getuigen zich hebben gemeld die de naam Sahal Y. in verband brengen met de moord in Oss.

Zwervend door een onbekende stad Ze zwierf in de nacht van oud en nieuw door Oss, een stad die voor haar onbekend was. Ze werd onder meer gezien bij café 't Libre, cafetaria De Oostwal en een tankstation. Waarom ze in Oss was, wat er precies gebeurde in de uren voor haar dood en wie haar heeft vermoord, bleef onduidelijk.

Bureau Dupin, een burgercollectief dat sinds 2021 samenwerkt met politie en justitie, maakt een podcastserie over deze cold case. In de nieuwste aflevering van De Nieuwjaarsmoord, die woensdagmiddag verschijnt, komt naar voren dat een aantal getuigen Sahal Y. aanwijst als dader of mogelijke betrokkene bij de moord. Bureau Dupin houdt het zelf overigens bij de initialen S.Y. om de man aan te duiden.

'Getuigen zijn bang voor hem'

Initiatiefnemer van het onderzoekscollectief en oud-rechercheur Peter de Kock zegt tegen Omroep Brabant dat deze getuigen los van elkaar tot dezelfde conclusie kwamen, namelijk dat Sahal Y. betrokken zou zijn. Daaraan voegt hij toe: "Alle getuigen zeggen in de podcast bang te zijn voor S.Y., ondanks dat hij vastzit." De man zit een straf uit voor de verkrachting van twee vrouwen. Op 31 mei 2024 kreeg hij daarvoor vier jaar celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd.

Op 8 mei bracht het onderzoeksbureau ook een aflevering naar buiten. Daarin komt naar voren dat Sahal Y. op nieuwjaarsochtend in Oss is gezien. Hij zou op het station met bloedvlekken op zijn kleding hebben gestaan.

Dilemma voor de burgerspeurders

De oud-rechercheur vertelt dat de getuigen zich bij het collectief hebben gemeld, en niet bij de politie. "Wij zaten met dit dilemma. We hebben ervoor gekozen om dit toch naar buiten te brengen. Ik weet dat de politie meekijkt met ons, maar het is aan hen om te beoordelen wat ze hiermee willen doen en of ze er iets mee doen."

De politie heeft vooralsnog niet gereageerd op de berichtgeving en de bevindingen van Bureau Dupin.