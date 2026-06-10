Opnieuw code geel in Brabant voor onweer, hagel en windstoten

In Brabant kunnen onweersbuien woensdagmiddag en -avond voor overlast zorgen. De onweersbuien kunnen gepaard gaan met hagel en windstoten. Het KNMI heeft daarom code geel afgegeven. Naar verwachting geldt de waarschuwing tot tien uur vanavond.

Tijdens de onweersbuien kunnen hagelstenen van twee centimeter vallen. Ook zijn windstoten mogelijk met snelheden tot 60 kilometer per uur.

Tussen de buien door laat de zon zich geregeld zien. De temperatuur loopt op tot maximaal 17 graden en er waait af en toe een zuidwestenwind.

Ook dinsdag gold in Brabant code geel. Toen kwam in Boxtel een boom op een auto terecht. De bestuurder overleefde dat niet. Daarnaast veroorzaakte een hevige hagelbui schade op een camping in Raamsdonk.

Weerinstituut KNMI geeft code geel af als er kans is op gevaarlijk weer. Vooral mensen die onderweg zijn, wordt aangeraden extra alert te zijn.