Gescheurde tenten en kapotte ramen, hagelbui zorgt voor ravage op camping

Ingestorte voortenten, kapotte raampjes en verbogen tentstokken. Een heftige hagelbui heeft dinsdag op minicamping Hoeve de Bonte Kraai in Raamsdonk een ravage aangericht. "We zaten aan de overkant bij de buren een borreltje te drinken en toen brak de hel los", vertelt een van de vakantiegangers.

Het ziet eruit als sneeuw, maar het is vooral ijs. Een dag na de hagelbui ligt er nog steeds een witte laag op de camping. "Het was heftig. Zo hebben we het nog niet meegemaakt, alleen een keer in Italië. Het was net of we op skivakantie waren. Er lag dertig centimeter voor de tent", vertelt campinggast Sjors, terwijl hij de gaten in zijn voortent aanwijst. Iets verderop staan Luuk en zijn vrouw. "Het was een hele zware hagelstorm. Het ging heel hard en erg snel", vertelt de vrouw, lachend als een boer met kiespijn. "Er zitten scheuren in de tent."

"De beste tentmaker gaat hier geen eer meer aan behalen."

Ondertussen laat Luuk de gaten in het dak en de ramen van hun voortent zien. "We hebben continu het dak leeggedrukt. En onze vogel hebben we gauw binnengezet. Hij ging wat harder fluiten. En de hond had het slecht."

Inmiddels zit het vogeltje rustig in zijn kooi en loopt de hond weer kwispelend rond. "Het is verdrietig, maar gelukkig hebben we niks. Het is maar materiaal", relativeert Luuk. "De voortent hebben we afgeschreven, want de beste tentmaker gaat hier geen eer meer aan behalen. We gaan inpakken en op huis aan." Ze zijn niet de enigen die naar huis gaan. Ook andere gasten pakken hun spullen in. "Wij zouden vandaag sowieso al weggaan, dus we hadden gisteren al de voorkant en de zijkant van de voortent eruit gehaald", vertelt een man. "We zaten aan de overkant bij de buren aan een borreltje en toen brak de hel los. Het ging zo snel."

"In een kwartier tijd is alles verwoest, vreselijk."

Door de enorme hagel konden hij en zijn vrouw niet terug naar hun eigen caravan en voortent. "Volgens mijn vrouw is het op de naden gescheurd, dus hopelijk is het nog te maken. Maar ja, de caravan en tent zijn 41 jaar oud." Ook de eigenaresse van de camping, Mary de Bont, is geschrokken van de bui. "Het begon donker te worden, te regenen en te hagelen. In een kwartier tijd is alles verwoest, vreselijk. Het is echt bizar dat het in zo'n korte tijd kan gebeuren. We zijn gelijk naar buiten gegaan om mensen te helpen", vertelt ze, terwijl ze aan het opruimen is. Haar kleinzoon helpt mee door het ijs op het terras met een sneeuwschuiver weg te halen. Op het terras ligt naast veel ijs ook een hele hoop bladeren. "Van de dakplatanen is niks meer over", vertelt Mary. "Het was echt een drama. Veel mensen gaan naar huis en dat is wel te begrijpen als je voortent kapot is."

Een dag later ligt er nog steeds hagel (foto: Jan Peels).