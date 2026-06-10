Eredivisieprogramma bekend: dit zijn de topduels van PSV en Willem II

De KNVB heeft het volledige conceptprogramma voor het nieuwe Eredivisieseizoen 2026/2027 gepubliceerd. Met PSV en Willem II heeft Brabant twee clubs op het hoogste voetbalniveau van ons land. De eerste Brabantse derby laat nog wel even op zich wachten.

De eerste wedstrijd tussen de Tilburgers en PSV is gepland op 31 oktober om 18.45 uur in het Philips Stadion. De tweede onderlinge wedstrijd staat gepland in de speelronde van 28 tot en met 31 januari. De exacte datum en tijd daarvan zijn nog niet bekend.

Brabantse derby Het was nog even de vraag of er na de degradatie van NAC überhaupt nog een Brabantse derby zou zijn dit seizoen, maar Willem II wist via de play-offs knap promotie af te dwingen.

Dinsdag werd al bekend dat PSV het seizoen op zaterdag 8 augustus in eigen huis start tegen Fortuna Sittard. Willem II begint ook op 8 augustus en gaat dan op bezoek bij Go Ahead Eagles in Deventer.

Topwedstrijden van PSV

Ook de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord worden door fans vaak met rood omcirkeld in de agenda. Op zaterdag 5 september om 20.00 uur staat Ajax-PSV op het programma. Op zondag 25 oktober speelt PSV de eerste topwedstrijd in eigen huis. Dan ontvangt de landskampioen om 14.30 uur Feyenoord.

Na de winterstop speelt de ploeg van Peter Bosz op zondag 10 januari in de Kuip, opnieuw om 14.30 uur. Tussen 23 en 25 april volgt de thuiswedstrijd tegen Ajax. De starttijd van die wedstrijd wordt later bekend.

Programma van Willem II

Willem II speelt op dinsdag 15 september om 20.00 uur uit bij Ajax. Deze wedstrijd is uit het weekend verplaatst, omdat de Amsterdammers de voorrondes van de Conference League moeten spelen. In het weekend van 4 tot en met 6 december gaan de Tricolores naar Rotterdam om tegen Feyenoord te spelen.

Direct na de winterstop ontvangt Willem II Ajax, op zaterdag 9 januari om 20.00 uur in eigen huis. Feyenoord komt tussen 30 april en 2 mei op bezoek in Tilburg.

De KNVB benadrukt dat het om een concept gaat en dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.