Eredivisieprogramma bekend: dit zijn de topduels van PSV en Willem II
De KNVB heeft het volledige conceptprogramma voor het nieuwe Eredivisieseizoen 2026/2027 gepubliceerd. Met PSV en Willem II heeft Brabant twee clubs op het hoogste voetbalniveau van ons land. De eerste Brabantse derby laat nog wel even op zich wachten.
Dinsdag werd al bekend dat PSV het seizoen op zaterdag 8 augustus in eigen huis start tegen Fortuna Sittard. Willem II begint ook op 8 augustus en gaat dan op bezoek bij Go Ahead Eagles in Deventer.
Brabantse derby
Het was nog even de vraag of er na de degradatie van NAC überhaupt nog een Brabantse derby zou zijn dit seizoen, maar Willem II wist via de play-offs knap promotie af te dwingen.
De eerste wedstrijd tussen de Tilburgers en PSV is gepland op 31 oktober om 18.45 uur in het Philips Stadion. De tweede onderlinge wedstrijd staat gepland in de speelronde van 28 tot en met 31 januari. De exacte datum en tijd daarvan zijn nog niet bekend.
Topwedstrijden van PSV
Ook de wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord worden door fans vaak met rood omcirkeld in de agenda. Op zaterdag 5 september om 20.00 uur staat Ajax-PSV op het programma. Op zondag 25 oktober speelt PSV de eerste topwedstrijd in eigen huis. Dan ontvangt de landskampioen om 14.30 uur Feyenoord.
Na de winterstop speelt de ploeg van Peter Bosz op zondag 10 januari in de Kuip, opnieuw om 14.30 uur. Tussen 23 en 25 april volgt de thuiswedstrijd tegen Ajax. De starttijd van die wedstrijd wordt later bekend.
Programma van Willem II
Willem II speelt op dinsdag 15 september om 20.00 uur uit bij Ajax. Deze wedstrijd is uit het weekend verplaatst, omdat de Amsterdammers de voorrondes van de Conference League moeten spelen. In het weekend van 4 tot en met 6 december gaan de Tricolores naar Rotterdam om tegen Feyenoord te spelen.
Direct na de winterstop ontvangt Willem II Ajax, op zaterdag 9 januari om 20.00 uur in eigen huis. Feyenoord komt tussen 30 april en 2 mei op bezoek in Tilburg.
De KNVB benadrukt dat het om een concept gaat en dat er nog wijzigingen kunnen plaatsvinden.
Volledige Eredivisieprogramma
PSV
8 augustus: PSV - Fortuna Sittard
15 augustus: Excelsior Rotterdam - PSV
23 augustus: PSV - FC Groningen
30 augustus: FC Utrecht - PSV
5 september: Ajax - PSV
13 september: PSV - Sparta Rotterdam
20 september: FC Twente - PSV
10 oktober: PSV - sc Heerenveen
17 oktober: ADO Den Haag - PSV
25 oktober: PSV - Feyenoord
31 oktober: PSV - Willem II
7 november: SC Cambuur - PSV
21-22 november: NEC - PSV
27-29 november: PSV - Go Ahead Eagles
4-6 december: AZ - PSV
11-13 december: PSV - Telstar
18-20 december: PSV - PEC Zwolle
10 januari: Feyenoord - PSV
15-17 januari: Fortuna Sittard - PSV
22-24 januari: PSV - ADO Den Haag
29-31 januari: Willem II - PSV
12-14 februari: PSV - FC Twente
19-21 februari: PSV - Cambuur
26-28 februari: Sparta - PSV
5-7 maart: PSV - FC Utrecht
12-14 maart: Telstar - PSV
19-21 maart: FC Groningen - PSV
3-4 april: PSV - AZ
9-11 april: PEC Zwolle - PSV
23-25 april: PSV - Ajax
30 april-2 mei: Go Ahead Eagles - PSV
8-9 mei: PSV - Excelsior
16 mei: PSV - NEC
23 mei: sc Heerenveen - PSV
Willem II
8 augustus: Go Ahead Eagles - Willem II
15 augustus: Willem II - N.E.C.
30 augustus: Willem II - sc Heerenveen
5 september: Willem II - Excelsior Rotterdam
15 september: Ajax - Willem II
19 september: Willem II - Fortuna Sittard
11 oktober: FC Utrecht - Willem II
17 oktober: Sparta Rotterdam - Willem II
24 oktober: Willem II - SC Cambuur
31 oktober: PSV - Willem II
6 november: Willem II - PEC Zwolle
21-22 november: FC Twente - Willem II
27-29 november: FC Groningen - Willem II
4-6 december: Willem II - Feyenoord
11-13 december: Willem II - ADO Den Haag
18-20 december: Telstar - Willem II
9 januari: Willem II - Ajax
15-17 januari: SC Cambuur - Willem II
22-24 januari: NEC - Willem II
29-31 januari: Willem II - PSV
12-14 februari: Willem II - Sparta
19-21 februari: SC Heerenveen - Willem II
26-28 februari: Willem II - FC Groningen
5-7 maart: PEC Zwolle - Willem II
12-14 maart: Willem II - FC Twente
19-21 maart: ADO Den Haag - Willem II
3-4 april: Willem II - FC Utrecht
9-11 april: Willem II - AZ
23-25 april: Excelsior - Willem II
30 april-2 mei: Feyenoord - Willem II
8-9 mei: Willem II - Telstar
16 mei: Fortuna Sittard - Willem II
23 mei: Willem II - Go Ahead Eagles