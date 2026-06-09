Gepromoveerd Willem-II begint Eredivisie uit tegen Go Ahead Eagles

Willem II keert volgend seizoen terug in de Eredivisie en neemt het in de eerste speelronde op tegen Go Ahead Eagles, de wedstrijd is in Deventer. Landskampioen PSV speelt de eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen thuis tegen Fortuna Sittard.

Willem II promoveerde afgelopen seizoen tijdens de nacompetitie. De Tilburgse club won via strafschoppen van FC Volendam . Dat was natuurlijk reden voor een goed feestje . De eerste wedstrijd voor Willem II in het nieuwe Eredivisie-seizoen wordt een uitwedstrijd in Deventer op 8 augustus. Deze begint om 18.45.

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PSV werd dit jaar de vroegste kampioen van de Eredivisie ooit. Ook dat werd groots gevierd. Voor de Eindhovense club begint het nieuwe seizoen wel thuis, op zaterdag 8 augustus om 20.00 tegen Fortuna Sittard.

In de vijfde speelronde staat PSV tegen Ajax in de Johan Cruijff Arena, deze wedstrijs is op 5 september.