Promotie Willem II groots gevierd: 'Amsterdam, we komen eraan'
Tilburg vierde maandag groots de promotie van Willem II naar de Eredivisie. Op een snikhete maar gezellig drukke de Heuvel werden de spelers en staf gehuldigd. Hier lees je ons liveblog van de huldiging terug.
We sluiten het liveblog over de huldiging van Willem II. In de Tilburgse kroegen zal het feest nog tot in de late uurtjes doorgaan.
De festiviteiten zijn bijna afgelopen
De muziek dooft langzaamaan op het plein in Tilburg, de huldiging van Willem II is afgelopen. De Tricolores zijn weer terug naar de Eredivisie en dat is deze middag groots gevierd. De meeste fans zijn inmiddels weer onderweg naar huis. Maar voor sommigen zal het feestje nog tot in de late uurtjes doorgaan.
Brandwonden door fakkels
Verschillende fans hebben tijdens de huldiging brandwonden opgelopen door afgestoken fakkels. Tijdens het feest kleurde de Heuvel meerdere keren helemaal rood. Hoeveel fans er gewond zijn geraakt, is nog niet duidelijk.
Volgens de officier van dienst is verder alles naar omstandigheden zeer goed verlopen. Het is nog niet bekend hoeveel mensen zich hebben gemeld bij de EHBO-post, maar ze hebben niet hoeven op te schalen. "Het weer was onze grootste zorg, maar mensen waren goed voorbereid: goed smeren en voldoende water drinken."
En dan is de huldiging van de selectie nu echt voorbij
Nog een laatste keer pakken de spelers van Willem II de microfoon. "Niet de beste, maar wel de gekste, en we zijn voor niemand bang", klinkt het uit de monden van de spelers. “Jullie waren geweldig vandaag. Applausje voor jullie zelf. Dank jullie wel.”
De spelers verdwijnen van het podium. Daarmee zit het officiële gedeelte van de huldiging erop.
Officiële gedeelte van de huldiging bijna afgelopen
Presentator en superfan Frank Evenblij vertelt dat het officiële gedeelte van de huldiging op zijn einde loopt. "Nog een laatste rondje dan. Geef ze nog een keer een applaus: de volledige selectie die volgend jaar in de Eredivisie speelt."
Nino raapt bekers op voor thuis
Zijn stapel opgeraapte bekers is bijna net zo groot als hijzelf. De jonge Willem II-supporter Nino Fonken verzamelt bij het plein grote drinkbekers. Hij doet het niet voor het geld, want er zit volgens hem geen statiegeld op. "Deze ga ik mee naar huis nemen. Hier ga ik thuis uit drinken."
Hij kijkt naar de stapel drinkbekers en telt ze. "Het zijn er 31. Dat is wel mooi zo, dit zijn er genoeg."
Drukker bij EHBO-post
Hoewel er overal gratis water te verkrijgen is, en er zelfs vrijwilligers met kannen water voor aan het podium staan, lijken er toch wat mensen bevangen te zijn door de hitte. Bij de EHBO-post is het nu toch wat drukker geworden, meldt onze verslaggever. Goed smeren met zonnebrandcrème en voldoende drinken (water) is nog steeds het advies.
Terugblik: Willem II deelt beelden van aankomst spelersbus
Trainer Stegeman spreekt grote steun uit voor Mounir El Allouchi
Mounir El Allouchi wordt nog even extra in het zonnetje gezet door trainer John Stegeman. "We weten allemaal dat jij het heel erg moeilijk hebt gehad. Mounir, deze is voor jou", vertelt de hoofdcoach richting de speler die pas zijn dochtertje verloor.
De trainer overhandigt het promotieschild aan de speler die midden tussen zijn teamgenoten staat. In samenspel met de supporters wordt het schild boven het hoofd gehouden.
Burgemeester reikt promotieschild uit aan spelers
Burgemeester Fleur Gräper van Tilburg heeft het promotieschild overhandigd aan de spelers van Willem II.
'Oh Didillon-Hödl' scanderen de fans
De fans van Willem II zingen nog een keer voor Didillon-Hödl. De keeper van de Tricolores maakte de winnende penalty in de finale van play-offs tegen Willem. 'Oh Didillon-Hödl' scanderen de fans. Hij zei eerder al tegen presentor en fan Frank Evenblij dat hij niet zenuwachtig was toen hij de penalty moest nemen. "Wist zeker dat ik hem ging maken."
Bamba zweept het publiek nog eens op
Speler Samuel Bamba zweept het publiek nog eens op. "Allemaal inhaken, allemaal inhaken", roept de geboren Duitser. Alle supporters springen schouder aan schouder op het volle plein van de Heuvel. “Mooiste shirt van Nederland”, zingt Bamba.
Trainer John Stegeman: 'Amsterdam, we komen eraan!'
De fans van Willem II scanderen de naam van trainer John Stegeman. Het lukte hem de Tricolores naar de Eredivisie te loodsen. Hij spreekt alle supporters toe: "Bedankt dat jullie zijn gekomen voor deze fantastische groep die het voor elkaar heeft gekregen om te promoveren naar de Eredivisie."
Hij vervolgt: "Amsterdam, we komen eraan. Rotterdam, we komen eraan. En Eindhoven, we komen eraan! Dat hebben zij gedaan", verwijst hij naar de spelers. "Een groot applaus voor de toppers van Willem II."
"We moeten nog een iemand bedankt en dat zijn jullie: Onze twaalfde man. Bedankt, jullie waren er in voor- en tegenspoed. Willem II op naar de Eredivisie. Dank jullie wel!"
'We are going up' klinkt het in Tilburg
Finn Stam is ontzettend trots op supporters: 'Niet eerder meegemaakt'
Willem II-speler Finn Stam maakte zaterdag in de finale tegen Volendam de belangrijke 0-2. Hij is verbaasd door de grote opkomst van de fans. “Dit is ongelooflijk. Deze huldiging is groter dan ik dacht. Ik heb dit in Nederland nog niet meegemaakt. Deze supporters hebben zoveel liefde voor hun club.”
Mounir El Allouchi: 'De liefde die ik van jullie heb gekregen is ongekend'
Voor Willem II-speler Mounir El Allouchi waren het roerige weken. Begin deze maand moest hij zijn dochtertje begraven. Ondanks die enorm heftige tijd, speelde hij wel mee in de gewonnen finale tegen Volendam. "Het was een heel zware periode. De liefde die ik van jullie heb gekregen is ongekend. Ik wil jullie daarvoor bedanken", vertelt hij op het podium.
Huldigingsplein gevuld met rook
Spelers komen het podium op
De spelers van Willem II komen het podium op. Stuk voor stuk worden ze door presentator Frank Evenblij het podium op gehaald. Het plein vult zich inmiddels helemaal met rode rook van de fakkels.
Sommige fans stappen over op water
Het is flink heet tijdens de huldiging van Willem II op het plein. Sommige fans laten het bier links liggen en stappen over op het water. Zo ook voor de fans Sjaak en Frans.
Burgemeester overhandigt straks promotieschild aan spelers
Burgemeester Fleur Gräper overhandigt straks op het podium een speciaal schild aan de spelers van Willem II. De winnaar van de Keuken Kampioen Divisie krijgt een gouden schild, de nummer twee een zilveren variant. Voor de winnaar van de play-offs, Willem II, staat ook een gouden schild klaar, met extra gravure ‘play-offs’.
Spelersbus arriveert bij de Heuvel
Ja, nu echt. De spelers zijn gearriveerd bij de Heuvel in Tilburg. Zo dadelijk worden de spelers op het podium gehuldigd. Een aantal spelers zit op het dak van de bus bij aankomst.
In Tilburg weten ze hoe ze een feestje moeten bouwen
De sfeer op de Heuvel zit er goed in, ondanks de hitte op het plein. Er wordt aan supporters vooraan water uitgedeeld.
Vals alarm: spelers van Willem II nog niet gearriveerd bij het plein
Even leek het erop dat de spelers al gearriveerd waren bij de Heuvel in Tilburg. Vals alarm: het zijn niet de spelers, maar de familieleden van de Tricolores.
EHBO-post heeft het vooralsnog redelijk rustig
“Het is nog nooit zo druk geweest in de kerk”, zegt een medewerker van de EHBO-post. De kerk aan de Heuvel is opengesteld voor mensen die naar de EHBO moeten. “Tot nu toe man of 20-25. Valt reuze mee."
Supporters worden natgespoten met tuinslang
Het regent zonnestralen op de Heuvel in Tilburg en het kwik stijgt tot dertig graden. Tel daar in de volle zon nog maar wat graden bovenop. Maar zo nu en dan wordt er voor wat verkoeling gezorgd. Vanuit een van de kroegen worden de fans natgespoten met een tuinslang.
Spelersbus komt aan bij de Heuvel
Ze zijn een beetje aan de vroege kant. Eigenlijk zouden de spelers van Willem II rond kwart over vijf op het podium gehuldigd worden. Maar zojuist is de spelersbus al gearriveerd bij de Heuvel in Tilburg.
Tilburg viert feest, supporters zijn nog steeds welkom
Supporters die graag nog naar de huldiging willen, kunnen het beste naar zone twee gaan. Daar is volgens onze verslaggever nog meer dan voldoende plek. Op de Korte Heuvel zoeken fans de schaduw op. Het temperatuurverschil met de Heuvel is groot.
Geen treinen van Den Bosch naar Tilburg
Oppassen voor fans uit de regio Den Bosch die nog naar de huldiging van Willem II willen. Tussen Den Bosch en Tilburg en tussen Den Bosch en Boxtel rijden de komende uren geen treinen. Dat komt door een aanrijding, meldt de NS. Er worden geen bussen ingezet.
Feest in Tilburg
De Willem II-fans worden alvast opgewarmd op de Heuvel. Bekijk de huldiging van de Tricolores hier live bij Omroep Brabant. De spelers van Willem ll worden rond kwart over vijf op het podium verwacht.
Tricolores Sjaak en Frans hebben een mooi plekje weten te bemachtigen
Sjaak en Frans kwamen zondagmiddag alvast het beste plekje voor de huldiging uitzoeken. Met een koud 'pilske' in de hand keken ze waar ze samen het beste konden gaan staan. Maar dat bleek niet nodig. “We zaten net nog om de hoek in te drinken op t terras”, zegt een van hen. Ze hebben een prima plek weten te bemachtigen op misschien wel een van de beste plekken: de mindervalidenplek vlak naast het podium.
Nog één keer terug naar hét moment van Willem II
De Heuvel stroomt vol, maar er is nog voldoende plek
Ondanks de hitte van vandaag komen de Willem II-supporters massaal naar de Heuvel voor de huldiging van de spelers. De club meldt aan onze verslaggever dat het eerste vak inmiddels vol is. Ze hebben een oproep gedaan aan supporters om later te komen. “We horen van supportersgroepen dat ze daar gehoor aan geven.” In het tweede vak is nog voldoende plek", aldus een woordvoerder.
Als die zone ook vol staat, kunnen supporters nog terecht in de kroegen in het centrum. “Op de Korte Heuvel is de huldiging te volgen op schermen in de kroegen.”
Blikkenkoning Teun verdient flink wat euro's tijdens huldiging
Niet alleen de Tilburgse kroegbazen hopen vanmiddag een financieel slaatje te slaan uit het promotiefeest van Willem II. Ook blikkenkoning Teun van Maurik hoopt deze middag een centje te kunnen verdienen. Fans mogen geen blikken meenemen naar de Heuvel. Maar daar heeft de Tilburgse blikkeninzamelaar iets op bedacht: Hij is met zijn nieuwe scootmobiel en een grote zak vlak voor de poort gaan zitten. "Ik weet wel waar ik ga zitten.” Als de enorme zak achterop vol is, heeft hij 300 euro opgehaald.
Teun is een bekend gezicht in Tilburg. De koning van het statiegeld zamelde al duizenden blikjes in voor een extra zakcentje. In de stad van de Tricolores is hij altijd een vrolijke verschijning. Maar dat veranderde met koningsnacht. In die nacht werd zijn scootmobiel gestolen. Hij zat in zak en as. Even later werd er een verdachte opgepakt. Inmiddels heeft de blikkenkoning dus weer een nieuwe scootmobiel.
Genoeg bier
Kroegbaas Leroy van Gestel zit met zijn café Ut Klèèn Kafeeke aan de Heuvel. Hij liet drieduizend liter bier aanrukken voor de huldiging van Willem II. Inmiddels stijgt het kwik in Tilburg richting de dertig graden. Voor sommige mensen is dat te warm, maar kroegbaas Leroy van Gestel vindt het mooi. "Dan gaan de fans lekker veel bier drinken", vertelt hij. Maar veel alcohol in combinatie met hitte, dat is toch niet gezond? "Maar voor mij wel", reageert de kroegbaas, die zelf geen druppel alcohol drinkt, grappend.
Gratis water
Het wordt een hete middag in Tilburg. Vanwege de hitte deelt de horeca op de Heuvel gratis water uit aan de supporters. Ook mogen fans zelf een flesje water (0,5l) meenemen. Ook is er bij de EHBO veel water aanwezig, mocht dat nodig zijn, laat de gemeente Tilburg weten. En nog een advies: smeer je goed in als je van plan bent om naar de huldiging te gaan.
Eerste fan al naar de EHBO
De huldiging van Willem II moet nog beginnen, maar de eerste supporter is zojuist al afgevoerd naar de EHBO. De fan was volgens onze verslaggever zichtbaar bevangen door de hitte.
Poorten naar het plein zijn open
De fans stromen nu naar binnen. De poorten zouden om twee uur open gaan, maar het werd een kwartier later. Geen taferelen van rennende supporters die een plekje helemaal vooraan willen bemachtigen. Daar is het vanmiddag te warm voor.
Nog een uur en dan begint de huldiging op de Heuvel
De festiviteiten op het plein van de huldiging op de Heuvel gaan om drie uur beginnen. Tijdens de huldiging zijn er optredens van Tommy Santo, DJ De Manager, Bart van Dishoeck en The Boy Next Door. Rond kwart over vijf zullen de spelers van Willem II op het podium gehuldigd worden. Groot Willem II-supporter Frank Evenblij zal de spelers en staf toespreken.
Deze twee supporters zijn er vroeg bij
Martijn en Sam zijn vroeg bij. De twee supporters willen niks missen van de huldiging. Daarom staan ze al vanaf kwart voor negen te wachten in het centrum. “We wilden de eersten zijn”, vertelt Martijn. Of ze het niet vreselijk warm hebben? “Nee, valt mee.”
Vroege vogels
Ijs, ijs, en nog eens ijs
Vanwege de hitte worden tientallen kilo's ijsblokjes naar de Heuvel gebracht voor de huldiging. De ijskoerier heeft het er maar druk mee. “De eerste vijftig kilo is voor de EHBO”, zegt Jeroen Rosenberg van de organisatie. De eerste hulppost krijgt in totaal honderd kilo ijs vandaag.
Verkoeling voor het plein
Willem II is er bijna klaar voor
Vooralsnog erg rustig in het centrum
De Willem II-fans lijken gehoor te geven aan de oproep van de gemeente om niet te vroeg naar de huldiging te komen. De Heuvel is nog uitgestorven op dit moment.
De Heuvel is nog leeg
Neem water mee en smeer je goed in
Vanwege het verwachte warme weer heeft de gemeente alle supporters eerder al geadviseerd om niet te vroeg te komen en je vooraf en tijdens het feest goed in te smeren met zonnebrandcrème. Supporters mogen een plastic flesje water van maximaal een halve liter en eten meenemen op het evenemententerrein.
Het promotiefeest en de huldiging zijn te zien bij Omroep Brabant. Van 16.00 tot 19.00 uur zie je op deze site en app een livestream van de festiviteiten. De huldiging van de spelers is ook rechtstreeks te zien op Omroep Brabant TV.