Veel fakkels, zon en Schouten op krukken: dit was de huldiging van PSV

De huldiging van PSV dinsdag was een prachtig feestje. Al vroeg stonden supporters klaar om de spelers toe te juichen. Van rood-witte kleuren boven de stad tot een duet van Guus Meeuwis en Guus Til. Wij zetten de hoogtepunten op een rijtje.

De weergoden waren PSV goedgezind dinsdag. Een strakblauw lucht met zon, weinig wind en een aangename temperatuur. Perfecte omstandigheden om het kampioenschap te vieren! Zonnebrillen in de aanslag, biertje in de hand: wie doet je wat? Mede dankzij het mooie weer was het al vroeg druk in de Eindhovense binnenstad. Om elf uur 's ochtends gingen de wachtvakken bij het Stadhuisplein, waar de PSV'ers zeven uur later werden gehuldigd, open. Vanaf één uur konden supporters het plein op. Een portie geduld was dus wel nodig... Even na enen meldde de gemeente al dat het Stadhuisplein vol was, een uur later gold dezelfde mededeling voor de Markt.

Uitreiking van de schaal

Ondertussen hadden vele andere fans zich verzameld in het Philips Stadion. Rond half drie werd daar de schaal uitgereikt. Mark van Bommel overhandigde de schaal aan de geblesseerde aanvoerder Jerdy Schouten. Voor Schouten was het geen twijfel dat hij, ondanks zijn afgescheurde kruisband, de kampioensschaal in ontvangst zou nemen. "Desnoods in een rolstoel." Gelukkig voor hem lukte het op krukken.

Kampioenen! (Foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Ronde op de platte kar

Rond drie uur stapten de spelers en staf op de platte kar en begon de rondrit vanaf het Philips Stadion richting het stadhuis. Hoewel fakkels en vuurwerk verboden waren door de gemeente Eindhoven, zag het op sommige plekken rood-wit van de rook. Trainer Peter Bosz keek ook deze keer weer zijn ogen uit. "Het blijft bijzonder, op een dinsdag zoveel mensen hier. Dit is waanzinnig. En waar we net voorbij reden, de harde kern: wow!"

De platte kar door Eindhoven.

Gekkenhuis op het Stadhuisplein

Op het Stadhuisplein vermaakten artiesten als Guus Meeuwis, Joël Borreli, StukTV en presentator Frank Lammers de 20.000 supporters. DJ La Fuente stond op de platte kar en belde met Luuk de Jong, zodat de oud-PSV'er er ook dit jaar een beetje bij was. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem sprak van een 'topdag'. Hij feliciteerde alle spelers toen die rond half zes bij het stadhuis aankwamen voor de huldiging. Eindhoven was voorbereid op 100.000 supporters. Hoeveel er nu echt op de been waren is nog niet bekend, maar volgens een woordvoerster van burgemeester Dijsselbloem lijkt het erop dat dat aantal wel gehaald is.

Een bomvol Stadhuisplein (Foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Huldiging op het bordes

Rond zes uur is het dan eindelijk zover en kwamen de spelers tevoorschijn op het bordes van het stadhuis voor de huldiging. Het Stadhuisplein ontplofte.

De selectie op het bordes van het stadhuis (Foto: Marcel van Dorst/Eye4Images).

Samen met de supporters zongen de spelers de longen uit het lijf en werd het één groot feest op het Stadhuisplein. Van 'Joey Veerman in Oranje' tot 'Voor Eindhoven, mijn passie', alles kwam voorbij. Guus Til deed net als voorgaande jaren een duet met Guus Meeuwis, deze keer zelfs in glitterpak. Ook op de andere pleinen en op Stratumseind keken en feestten PSV-fans mee. Als het aan Peter Bosz ligt komt er zeker nog een vierde kampioenschap op rij bij: "Ik zou het liefst zeggen: tot volgend jaar", riep hij.

Het zit erop, voor sommigen dan

Rond zeven uur 's avonds was het feest voorbij en sloten de pleinen. Toch ging niet iedereen meteen naar huis en ging het feestje op Stratumseind nog wel even door. Ook deze mannen hadden nog genoeg energie. "We hebben maandag zoveel gedronken dat we vandaag al vol zaten."

Deze drie mannen hebben een prachtweekend (Foto: Lobke Kapteijns).

