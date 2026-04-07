PSV heeft de schaal gekregen in een bomvol stadion

In een vol Philips Stadion heeft PSV dinsdagmiddag de schaal uitgereikt gekregen. Aanvoerder Jerdy Schouten kreeg de trofee uit handen van PSV-legende Mark van Bommel.

Een voor een kwamen de spelers het veld op, onder luid gejuich, want het stadion zat helemaal vol. Trainer Peter Bosz werd bijna bedolven onder springende kinderen die een plekje op het veld hadden gekregen. Hieronder zie je hoe dat ging:

Iedereen kreeg een winnaars-medaille uit handen van KNVB-directeur Marianne van Leeuwen. Als laatste kwam Jerdy Schouten met zijn krukken het veld op. Hij had er moeite mee, door de zware blessure die hij opliep in de laatste wedstrijd van PSV. Mark van Bommel hielp hem de trappen naar het podium op. Daar kreeg hij een medaille, net als de rest van de ploeg. En vervolgens, uit handen van PSV-icoon Mark van Bommel, de schaal.

Net als het stadion, ontplofte tegelijkertijd het Stadhuisplein toen de schaal werd uitgereikt.