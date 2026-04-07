Fans omzeilen controles bij PSV-huldiging: toch fakkels op Stadhuisplein
Fakkels en vuurwerk zijn verboden op het Stadhuisplein, dinsdagmiddag tijdens de huldiging. Maar ze worden nu al volop afgestoken nog vóórdat de festiviteiten zijn begonnen. Oók op het Stadhuisplein.
Tijdens de huldiging is het afsteken van fakkels en vuurwerk verboden. Ook tassen zijn niet toegestaan op het Stadhuisplein. Toch is het een aantal mensen gelukt om fakkels mee naar binnen te smokkelen, blijkt uit de gekleurde rookwolken die opstijgen boven het Stadhuisplein.
Fans worden gecontroleerd voordat ze het Stadhuisplein kunnen betreden. En bij die controles is ook al aardig wat vuurwerk in beslag genomen, liet de politie eerder weten.
Ook elders in de stad zijn er volop fakkels te zien. Door het verbod grijpt een aantal fans hun kans nog vóórdat het huldigingsfeest begint.
Kort na elf uur gingen de hekken open en konden de eerste fans terecht in de wachtvakken voor het Stadhuisplein. Om 13.00 uur gaan de poorten dan echt open en kunnen de fans een plekje vinden om de huldiging te zien.
