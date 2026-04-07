Jerdy Schouten met dubbel gevoel in stadion: 'Drankje extra maakt niet uit'

"Het is een beetje dubbel. Vandaag ga ik er absoluut van genieten. Het was een prachtig seizoen, waar we allemaal trots op zijn", zegt Schouten bij ESPN.

'Desnoods in een rolstoel'

Voor hem was het geen twijfel dat hij, ondanks zijn afgescheurde kruisband, de kampioensschaal in ontvangst zou nemen. "Desnoods in een rolstoel. De afgelopen dagen is een rollercoaster geweest, de eerste dag vooral. Ik wist gelijk dat het mis was, ik was echt gebroken. Maar kan er niets meer aan doen. Ik kijk nu vooruit, en wil er zo snel mogelijk weer staan. De jongens zijn er absoluut geweest", doelt Schouten op zijn teamgenoten.

"Ik heb veel steun aan mijn vrouw en dochtertje. Zij tovert een glimlach op mijn gezicht. Ik probeer er vandaag van te genieten. Ik zit nu ook in de fase dat ik niet bijna terug ben. Een drankje extra maakt dan niet uit, dus dat doe ik ook. Vandaag feest vieren met de jongens. Morgen zit ik weer in een diep gat."