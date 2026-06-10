Auto rijdt winkel in Oss binnen maar is toch open: 'Moet aan omzet denken'

Glas op de vloer, de ingang ligt eruit en overal liggen spullen verspreid. Kortom: de ravage is groot in winkel Jouw Marktkraam in Oss, waar woensdagmorgen een auto naar binnen reed. Ondanks de misère is de winkel gewoon open. "Ik moet toch aan mijn omzet denken", zegt de eigenaresse.

Knal als een handgranaat Vlak daarvoor liep klant Jos Suppers nog door diezelfde ingang. Toen hij naar de spullen in de vitrine keek, hoorde hij een flinke knal. "Net of er een handgranaat naar binnen gegooid werd", blikt hij even later terug in de winkel. "Ik dacht eerst: is dit een aanslag of zo."

"Wat is er toch gebeurd?", vragen veel mensen zich af die langs Jouw Marktkraam lopen. De winkel aan de Kromstraat, waar je allerlei soorten spullen kunt kopen, ligt er even anders bij. Een man gaf per ongeluk gas en reed met zijn auto door de ingang .

Het was geen explosief, maar een auto. Die begon flink te roken. Jos zei daarom direct tegen de bestuurder dat hij de motor moest uitzetten. Hij kan niet anders zeggen dan dat het flink schrikken was. "Ik kon ook nog net wegspringen. Ik heb een engel op mijn schouder gehad."

Hij beseft maar al te goed dat het heel anders had kunnen aflopen. "Als ik een paar seconden later was geweest, dan had 'ie mij te pakken."

Eigenaresse trilt na

Ook Anne-Marie van Kaathoven, eigenaresse van de winkel, trilt nog na. Ze is blij dat niemand gewond is geraakt. De schade is groot, maar volgens haar is het een geluk dat een oud fietsje onbeschadigd bleef. "Dat was van mijn man, die vijf jaar geleden is overleden. Typisch dat juist dat niet geraakt is."

Winkelpersoneel en mensen van een bouwbedrijf zijn woensdag druk in de weer om puin te ruimen, glasscherven bijeen te rapen en spullen te sorteren.

De constructie van het pand raakte niet beschadigd. De woningen boven de winkel hebben daardoor geen schade opgelopen.