Zo ging Fenjo van drugs naar een sterk lichaam: 'Het is een roeping'

Fenjo van Wilderen uit Heusden is een echte acrobaat. Met het grootste gemak klimt hij in het rek dat in zijn achtertuin staat. De oefeningen die hij vervolgens doet, liegen er niet om. Calisthenics hielp hem om van een drugsverslaving af te komen, zegt Fenjo. Nu wil hij een openbaar calisthenicspark realiseren in Asten. Op 18 juni vraagt hij de raadscommissie om 50.000 euro.

Acht jaar geleden raakte Fenjo alles kwijt: zijn vriendin, huis, bedrijf en auto. Hij moest bij zijn moeder intrekken. Een moeilijke periode volgde: Fenjo raakte verslaafd aan kratom. "Dat is een plantaardig stofje en dat zorgde ervoor dat ik me even goed voelde. Ik kwam uit een depressieve dip en kon weer wat ondernemen."

"Ik heb echt mijn demonen aangekeken."

Fenjo stortte zich op calisthenics. "Ik heb een tijdje in Amsterdam gewoond, daar is het heel populair. Calisthenics is heel minimalistisch. Je hebt heel weinig oefeningen nodig, waarbij je je hele lichaam kunt trainen." Toch ging het niet goed. De verslaving aan kratom speelde Fenjo parten. "Het hield me enorm tegen, mijn kracht was minimaal, dus ik kwam niet verder meer met calisthenics." Een zware opname bij Novadic-Kentron volgde. "Ik heb echt mijn demonen aangekeken. Ik ben voor de spiegel gaan staan en heb gezegd: Fenjo, we gaan nou de onderliggende shit aanpakken in plaats van wegmoffelen."

Fenjo van Wilderen in actie met calisthenics.

Fenjo heeft veel meegemaakt, maar houdt dat liever voor zich. "Ik hoef ook niet al mijn geheimen te delen. Maar door over de ellende te praten, ben ik veel sterker en socialer geworden. Ik kon weer bloeien en groeien." Dankzij calisthenics kwam zijn kracht weer terug. Het zijn de routine en de structuur van calisthenics die Fenjo nu op de been houden. "Ik wil graag aan mensen laten zien dat je van ver kunt komen en toch jezelf weer terug kunt vinden." Fenjo ontwikkelde zelf een bewegingsprogramma. Met zes bewegingen zegt hij het hele lichaam te kunnen trainen. Inspiratie haalde hij uit de boeken van Paul Wade. "Dat is echt een autoriteit op het gebied van calisthenics. Ik heb zijn boeken intensief bestudeerd." Om leraar te worden, kun je certificaten halen, maar Fenjo vindt dat niet nodig. "Paul Wade had zelf ook geen certificaten en hij wordt gezien als autoriteit."

"Niet alleen om te sporten, maar ook om te ontmoeten en van elkaar te leren."

Fenjo hoopt ook andere mensen calisthenics te kunnen leren. Vandaar dat hij graag een openbaar beweegpark wil. "Niet alleen om te sporten, maar ook om te ontmoeten en van elkaar te leren." Ook andere sporten, zoals yoga of paaldansen, zouden er een plekje moeten krijgen. "In de kern is de beweegtuin calisthenics, maar ook andere doelgroepen moeten er terecht kunnen." Een locatie voor het park is al gevonden. Fenjo hoopt met een subsidie van de gemeente een serieuze stap te kunnen maken naar andere subsidieverleners. Hij heeft in totaal 93.000 euro nodig en hoopt dat het park in mei volgend jaar gerealiseerd is.