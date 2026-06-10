Sonja en Nico Boreas stoppen met sterrenrestaurant Sabero in Leende

Nico en Sonja Boreas sluiten op 1 januari 2027 definitief de deur van hun sterrenrestaurant Sabero in Leende. Daarmee komt er een einde aan een lange loopbaan in de Nederlandse gastronomie, waarin het echtpaar 26 jaar lang op het hoogste culinaire niveau actief was.

"Na 26 jaar is het ook wel eens fijn om op zaterdag naar een feestje te kunnen", vertelt Sonja Boreas tussen tientallen telefoontjes door. "Sinds het nieuws dat we stoppen bekend is, bellen er heel veel vaste gasten die nog tot het einde van het jaar drie of vier keer willen reserveren. Ze vinden het allemaal heel jammer dat we stoppen."

"De liefde voor eten en onze lieve gasten is niet verdwenen."

Nico en Sonja hebben al die tijd met veel plezier en passie hun restaurant gerund. "Nu is het tijd voor een nieuwe fase. De liefde voor eten en onze lieve gasten is niet verdwenen. Het is tijd om nog eens iets anders te gaan doen", vertelt Sonja. Sabero in Leende openden ze drie jaar geleden en daar behaalden ze een Michelinster. Eerder was het restaurant vijf jaar in Roermond gevestigd en kreeg het daar twee Michelinsterren, net zoals in de eerdere zaak in Heeze, waar ze in totaal achttien jaar zaten.

"We willen kijken wat we nog meer in het leven kunnen."

Stilzitten gaat het stel zeker niet doen. "Daar zijn we nog veel te jong voor, we zijn allebei 58 en willen kijken wat we nog meer in het leven kunnen." Wat dat precies is, weet Sonja nog niet. "Misschien kunnen we met onze jarenlange ervaring anderen adviseren. Helemaal iets anders gaan doen zit er niet in als je je hele leven in de horeca gewerkt hebt." Het restaurant zit nu in het huis waar Sonja en Nico ook wonen. "Dit pand is veel te groot als we geen restaurant meer hebben, dus het pand in Leende komt te koop. Mensen hebben gevraagd of we teruggaan naar Maastricht, waar ik opgegroeid ben. Nico groeide op in Valkenburg. Maar we willen het liefst wat kleiner gaan wonen en in Heeze-Leende blijven."