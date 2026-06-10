Man licht mensen op via Facebook Dating en Marktplaats: 200 uur taakstraf

De 42-jarige Robby R. uit Eindhoven krijgt een taakstraf van 200 uur voor het online oplichten van meerdere mensen. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag beslist. De man liet mensen een aanbetaling doen voor een tweedehands auto of elektrische fiets die hij zogenaamd verkocht. Ook lichtte hij een vrouw voor ruim 3300 euro op via Facebook Dating.

Nepadvertenties en valse afspraakjes In vijf maanden tijd deed R. zich ook voor als sekswerker. Hij liet klanten een aanbetaling doen voor een afspraakje dat er nooit zou komen. Daarnaast liet hij mensen via Marktplaats een aanbetaling doen voor een auto of fiets die ze nooit kregen.

In 2023 leerde R. een van zijn slachtoffers kennen via Facebook Dating. Het begon leuk, maar al snel sloeg de sfeer om. "U bedacht telkens een excuus om haar geld over te laten maken", zei de rechter tijdens de zitting van twee weken geleden. Als de vrouw niet betaalde, bedreigde hij haar.

Ook liet R. mensen betalen voor bezichtigingen van huurhuizen. Zo moest een 19-jarige studente tot zes keer toe een Tikkie betalen om een studio in Tilburg te kunnen bekijken. Deed ze dat niet, dan bleef R. haar lastigvallen. "Met deze handelswijze heeft verdachte het vertrouwen van deze mensen op een ernstige wijze beschaamd", aldus de rechtbank.

Brief van Springplank Eindhoven

Veel van het opgestreken geld ging naar zijn gokverslaving. Hiervoor en voor zijn drugsverslaving volgt R. sinds oktober 2025 een traject bij maatschappelijke stichting Springplank Eindhoven. De stichting schreef de rechtbank een brief waarin staat dat R. een 'positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt'.

De officier van justitie eiste twee weken geleden een maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met een proeftijd van drie jaar. De rechtbank gaat daar grotendeels in mee.

Alleen de taakstraf valt met 200 uur lager uit, omdat het proces lang heeft geduurd. De voorwaardelijke celstraf geldt 'als stok achter de deur'. Ook moet R. meerdere slachtoffers een schadevergoeding betalen.

Geen onvoorwaardelijke celstraf

Een onvoorwaardelijke straf acht de rechtbank, net als het Openbaar Ministerie, niet wenselijk, omdat die de positieve ontwikkeling van R. zou doorkruisen. "Het is mede in het belang van de maatschappij dat de verdachte daadwerkelijk een bestendige positieve wending aan zijn leven weet te geven, omdat daarmee het gevaar op herhaling van het plegen van misdrijven wordt beperkt."