Drie mannen blijven langer vastzitten voor explosie bij huis in Eindhoven

De drie mannen van 19, 20 en 24 jaar die zaterdagnacht werden opgepakt na een explosie bij een huis aan de Magnoliastraat in Eindhoven, blijven veertien dagen langer vastzitten. Ze werden woensdag voorgeleid. De rechter-commissaris zag genoeg redenen om de drie langer vast te houden op verdenking van betrokkenheid bij de explosie.

Bewoners van de Magnoliastraat werden in de nacht van zaterdag op zondag opgeschrikt door een explosie . Toen ze naar buiten keken, zagen ze dat er brand was bij de voordeur van een huis. Ook een heg, de hal en een afdakje vatten vlam.

Benzinelucht in de buurt

Niemand raakte gewond bij de explosie, maar het huis liep flinke schade op. Op het moment van de ontploffing waren er mensen thuis.

Na de ontploffing hing er een benzineachtige lucht in de buurt. Vermoedelijk zijn bij het veroorzaken van de explosie brandversnellers zoals terpentine of benzine gebruikt.

Verdachten uit Den Haag en Rotterdam

Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. De drie inzittenden werden korte tijd later aangehouden. Het gaat om twee mannen van 19 en 24 jaar uit Den Haag en een 20-jarige man uit Rotterdam.