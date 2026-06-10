Bloemenweide van Suus bruut omver gemaaid, al voor het vijfde jaar op rij
Een onoplettende bestuurder van een maaimachine heeft voor het vijfde jaar op rij een stukje kruiden- en bloemenrijk grasland midden in Altena kaal gemaaid. "Er had niet gemaaid mogen worden", geeft de gemeente toe. "We vinden het heel vervelend dat het opnieuw gebeurd is. We gaan praten met de aannemer en met Suus Hardeman, die de bloemen daar altijd zaait."
"Suus stond er met tranen in haar ogen naar te kijken toen ze zag dat de bloemenweide alweer verdwenen was", vertelt Gerard Hardeman, haar man. In overleg met de gemeente Altena kreeg Suus zes jaar geleden het onderhoud en beheer over het stukje grond. Het idee was om er met biologisch zaad bloemen en kruiden te laten groeien.
Met veel liefde ingezaaid
"Suus heeft dat met heel veel liefde en aandacht ingezaaid, ze had er veel plezier van. In de korte tijd dat het er staat, komen er veel mensen naar kijken. Ze zitten dan op de bankjes en horen het gezoem van de insecten tussen de bloemen", zegt Gerard.
"Het eerste jaar stond er na een tijdje een bouwkeet bovenop de bloemen", zegt hij. "Die had een aannemer die de kerk ging verbouwen, erbovenop geplaatst. Het jaar erna had Suus het perkje weer ingezaaid. Toen kwam er ook rond deze tijd voor de eerste keer een maaier langs die alles wegmaaide."
'We stoppen ermee'
"We stoppen met de geweldig mooie bloemstrook", liet Gerard dinsdag op Facebook weten. "Onlangs weer alles gemaaid door de gemeente Altena, nu vanmorgen weer alles weggehaald. Het stond vol met bloemen en de daarbij horende insecten. Iemand bij de gemeente Altena begrijpt geen ruk van de natuur."
Gemeente erkent fout
Volgens de gemeente Altena had de bloemenwei van Suus inderdaad niet gemaaid mogen worden. "De aannemer die maait, krijgt een kaart mee waarop precies staat welke stukken er wel en niet gemaaid moeten worden in onze gemeente. Er is echt een fout gemaakt. We gaan de aannemer erop aanspreken", zegt een woordvoerder.
"Ondertussen zijn we woensdagmiddag wel langs geweest bij Suus en gaan we samen met haar nieuwe zaden inzaaien. We vinden het echt heel vervelend dat het weer misgegaan is."