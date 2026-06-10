Bloemenweide van Suus bruut omver gemaaid, al voor het vijfde jaar op rij

Een onoplettende bestuurder van een maaimachine heeft voor het vijfde jaar op rij een stukje kruiden- en bloemenrijk grasland midden in Altena kaal gemaaid. "Er had niet gemaaid mogen worden", geeft de gemeente toe. "We vinden het heel vervelend dat het opnieuw gebeurd is. We gaan praten met de aannemer en met Suus Hardeman, die de bloemen daar altijd zaait."

"Suus stond er met tranen in haar ogen naar te kijken toen ze zag dat de bloemenweide alweer verdwenen was", vertelt Gerard Hardeman, haar man. In overleg met de gemeente Altena kreeg Suus zes jaar geleden het onderhoud en beheer over het stukje grond. Het idee was om er met biologisch zaad bloemen en kruiden te laten groeien.

Met veel liefde ingezaaid

"Suus heeft dat met heel veel liefde en aandacht ingezaaid, ze had er veel plezier van. In de korte tijd dat het er staat, komen er veel mensen naar kijken. Ze zitten dan op de bankjes en horen het gezoem van de insecten tussen de bloemen", zegt Gerard.

"Het eerste jaar stond er na een tijdje een bouwkeet bovenop de bloemen", zegt hij. "Die had een aannemer die de kerk ging verbouwen, erbovenop geplaatst. Het jaar erna had Suus het perkje weer ingezaaid. Toen kwam er ook rond deze tijd voor de eerste keer een maaier langs die alles wegmaaide."

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"Hoewel we telkens bij de gemeente aan de bel trokken, is dat de afgelopen vier jaar elke keer opnieuw gebeurd. Heel frustrerend, je wordt er moedeloos van", vertelt Gerard. "Ik ben nog naar de bestuurder gelopen en heb gevraagd waar hij mee bezig was. Hij had niet goed opgelet."

'We stoppen ermee'

"We stoppen met de geweldig mooie bloemstrook", liet Gerard dinsdag op Facebook weten. "Onlangs weer alles gemaaid door de gemeente Altena, nu vanmorgen weer alles weggehaald. Het stond vol met bloemen en de daarbij horende insecten. Iemand bij de gemeente Altena begrijpt geen ruk van de natuur."

Het eerste jaar zette een aannemer containers in het perkje (foto: Gerard Hardeman).

In hetzelfde bericht schrijft hij dat Suus voor meer dan duizend euro aan biologisch bloemenzaad in de strook heeft gestoken. "De gemeente heeft de mond vol van particuliere initiatieven, tot er opeens een bloem bloeit. Tot zover onze inspanningen om iets moois te maken van onze leefomgeving en iets te doen aan de biodiversiteit: ruimte voor bloemen, bijen en vele andere diertjes. Jammer."

Gemeente erkent fout

Volgens de gemeente Altena had de bloemenwei van Suus inderdaad niet gemaaid mogen worden. "De aannemer die maait, krijgt een kaart mee waarop precies staat welke stukken er wel en niet gemaaid moeten worden in onze gemeente. Er is echt een fout gemaakt. We gaan de aannemer erop aanspreken", zegt een woordvoerder. "Ondertussen zijn we woensdagmiddag wel langs geweest bij Suus en gaan we samen met haar nieuwe zaden inzaaien. We vinden het echt heel vervelend dat het weer misgegaan is."

Bloemenweide voor de maaier langs kwam (foto: Gerard Hardeman).

Het perkje waar de bloemen stonden (foto: Jan Peels).