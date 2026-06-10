Dit is waarom de Efteling ingrijpt na plaatsen van snoekfoto op Instagram

Ryan viste een gigantische snoek uit een vijver in de Efteling, plaatste een foto op Instagram en moest die vervolgens op verzoek van het attractiepark in Kaatsheuvel verwijderen. Waarom eigenlijk? De Efteling legt uit hoe dit zit. "Zulke foto's moeten niet gedeeld worden", zegt een woordvoerder.

Al jarenlang organiseert de personeelsvereniging een evenement in de Efteling waarbij medewerkers en introducés kunnen vissen in de Gondoletta-vijver. Ryan was erbij en plaatste een foto op Instagram, waarop hij met de enorme vis poseerde. Dat zag pretparkwebsite Looopings .

Foto op verzoek verwijderd

Maar de foto was later nergens meer te bekennen. De visser heeft de foto verwijderd, op verzoek van de Efteling. Volgens een woordvoerder van het attractiepark is het niet gebruikelijk om beelden van interne evenementen naar buiten te brengen.

Dat is omdat vissen in een vijver niet bij een regulier dagje Efteling hoort. "Er is gevist tijdens een intern evenement, binnen de muren. Een bezoeker krijgt hier tijdens een dagje Efteling niet mee te maken", legt hij uit.

Laatste keer gevist in de vijver

Het was overigens de laatste keer dat er in de vijver is gevist. "Dat besluit is al eerder genomen", zegt de woordvoerder. "We vinden dat vissen niet meer van deze tijd is."

En voor wie zich afvraagt hoe het met de vis is afgelopen: "Die is teruggezet in de vijver."