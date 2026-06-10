Meer mis bij vleesverwerker uit Nuenen: ook soepen en snacks uit handel
Bij vleesverwerker Esro Food Group in Nuenen blijkt nog meer mis te zijn dan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) eerder dacht. De toezichthouder roept klanten van het bedrijf op om ook hamburgers, snacks en soepen uit de handel te halen. Er is geen gevaar voor consumenten, benadrukt de NVWA.
Uit nieuwe informatie blijkt dat de tekortkomingen bij de Nuenense vleesverwerker omvangrijker en structureler zijn. Eerder riep de NVWA klanten al op om de risicovolste rauwe producten uit de handel te halen. Nu gaat het ook om verhitte producten. "Denk bijvoorbeeld aan soepballen", vertelt een woordvoerder.
Veilig, maar niet volgens de regels
De NVWA benadrukt dat de producten niet schadelijk zijn bij consumptie. "De producten zijn veilig om te eten, maar ze voldoen niet aan de wettelijke eisen", laat de woordvoerder weten. Het is volgens de NVWA lastig te zeggen in welke producten het ongeschikte vlees is gebruikt. Volgens de toezichthouder lijkt het erop dat Esro Food Group op grote schaal documenten vervalste.
"Ook bleek de controle op het aangeleverde vlees regelmatig niet op orde", schrijft de NVWA op haar website. Hierdoor bleven bedorven vlees en resten dierenvoer mogelijk onopgemerkt.
Grote inval in april
In april deden de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) en de NVWA een grootschalige inval bij Esro Food Group. Het bedrijf zou hebben gefraudeerd met ongeschikt en bedorven vlees. De twee directeuren en een manager van het bedrijf werden aangehouden. Het drietal wordt ervan verdacht ongeschikt en onveilig vlees te hebben verhandeld en documenten te hebben vervalst.
Ook werden de vergunningen van het bedrijf ingetrokken. Begin mei werd de vleesverwerker failliet verklaard. Volgens een woordvoerder van de NVWA loopt er op dit moment nog een strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf.