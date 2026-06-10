Politie over moord Marja Nijholt: 'Onwaarschijnlijk dat Sahal Y. dader is'

Volgens de politie is het 'hoogst onwaarschijnlijk' dat de man die Bureau Dupin in zijn nieuwste podcast als mogelijke dader noemt, de moord op Marja Nijholt uit 2013 heeft gepleegd. Onderzoekscollectief Bureau Dupin zei woensdag dat getuigen hem aanwijzen als dader of mogelijke betrokkene bij de moord in Oss.

Bureau Dupin is een burgercollectief dat sinds 2021 samenwerkt met politie en justitie. Het collectief maakt podcast De Nieuwjaarsmoord over deze cold case. In de nieuwste aflevering, die woensdagmiddag verscheen, komt naar voren dat een aantal getuigen Sahal Y. in verband brengt met de moord .

Volgens initiatiefnemer van het collectief en oud-rechercheur Peter de Kock kwamen deze getuigen los van elkaar tot dezelfde conclusie, namelijk dat de man bij de zaak betrokken zou zijn.

Politie neemt informatie mee

De politie laat aan Omroep Brabant weten dat het op basis van onderzoek 'hoogst onwaarschijnlijk lijkt' dat de aangewezen man de dader is. De politie heeft de podcast van Bureau Dupin beluisterd en neemt de informatie mee in het onderzoek. Als daar aanleiding voor is, hervat de politie het onderzoek naar de moord.

Verder vraagt de politie mensen die iets over de zaak weten zich te melden. Die vraag is ook gericht aan de mensen met wie Bureau Dupin in zijn nieuwe podcastaflevering heeft gesproken. "We roepen mensen op die over concrete informatie beschikken, hoe gering ook, om zich te melden bij de politie omdat ook wij deze vreselijke zaak willen ophelderen."