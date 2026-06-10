Show van cabaretier Rogier Kahlmann in Eindhoven afgelast: 'Ik ben kwaad'

Het optreden van comedian Rogier Kahlmann op 25 juni in Eindhoven bij Cultuur & Kunst Eindhoven (CKE) is geannuleerd. De organisatie werd deze week op fragmenten gewezen en vond die discriminerend en niet passend binnen haar gedragscode en huisregels. Het is niet de eerste show van Kahlmann die om deze reden niet doorgaat.

Eerder geweerd in Breda en Tilburg De comedian ligt landelijk onder vuur. Critici noemen hem 'racistisch, diep seksistisch en queeronvriendelijk'. Eerder zei Kahlmann tegen Omroep Brabant dat 'hij grappen maakt over dingen waar je geen grappen over mag maken'. Zalen in onder andere Breda, Tilburg, Arnhem, Leeuwarden en Castricum weerden hem al .

"Ik ben echt kwaad", zegt Kahlmann woensdagmiddag telefonisch als hij vertelt over de annulering. "Ik zou verwachten dat zalen en theaters mijn show Trigger Warning inmiddels wel zouden kennen." Naar eigen zeggen had hij bijna tweehonderd kaarten verkocht voor zijn optreden in Eindhoven.

Ook CKE doet dat nu en verwijst naar de huisregels. Daarin staat dat iedere vorm van intimidatie, agressie, racisme of discriminatie verboden is. Het centrum schrijft in een mail aan Kahlmann dat hij op die regels is gewezen en zich daaraan dient te houden. "Wij betreuren het dat u niet direct heeft aangegeven dat in uw comedyshow sprake is van discriminatie en dat deze daarom niet passend is binnen onze muren."

'Wat vroeger flauw was, is nu fout'

Kahlmann bestrijdt dat zijn show discriminerend is. "Mijn grappen zijn erg onderhevig aan de tijd waarin we leven. Wat vroeger een flauwe grap was, is tegenwoordig een foute grap." Als voorbeeld noemt hij grappen over vrouwen in de keuken. "Deze onderwerpen zijn tegenwoordig taboe. Vijftien jaar geleden zou ik geen grappen maken over vrouwen of homo's, want toen waren het geen taboes."

Hij zegt juridische stappen te willen overwegen tegen CKE, omdat hij naar eigen zeggen op deze manier inkomsten misloopt. "Zij suggereren dat wat ik op het podium doe discriminerend is. Maar het is comedy." CKE laat weten dat Kahlmann de huursom wel terugkrijgt.

CKE weigert een verdere toelichting te geven aan Omroep Brabant.