'Je gaat iedere avond met angst naar bed': dixi-branden Breda houden aan

Voor de zoveelste keer in enkele maanden tijd is in Breda een dixi-toilet in brand gestoken. Voor toiletverhuurder Toiletje.nl is de maat vol. Eigenaar Jörg Böhnke zag al negen van zijn toiletten in vlammen opgaan. "Je gaat iedere avond naar bed met de hoop dat er niet weer eentje afbrandt."

In de nacht van dinsdag op woensdag brandde opnieuw een dixi uit aan de Kartinistraat in Breda. Het is voor zover bekend al de twaalfde brand of poging tot brandstichting sinds maart. Kort na de brand van dinsdagnacht kreeg de brandweer ook een melding van vuur bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide branden. Negen keer getroffen

Voor Jörg Böhnke komt het nieuws inmiddels bijna niet meer als een verrassing. Zijn bedrijf werd al negen keer getroffen. "Zoals je ziet, is dit het overblijfsel van zo'n brand", zegt hij terwijl hij naar twee uitgebrande toiletten wijst. "Je vraagt jezelf af: wie doet zoiets? Waarom doe je zoiets? Wat schiet je ermee op? Het is gewoon verschrikkelijk." Volgens Jörg zijn niet alleen zijn eigen toiletten doelwit. "Bij ons zijn er negen afgebrand, maar het gebeurt ook bij andere leveranciers, bij collega-bedrijven in Breda. Dus dat is wel heel apart."