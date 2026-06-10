'Je gaat iedere avond met angst naar bed': dixi-branden Breda houden aan
Voor de zoveelste keer in enkele maanden tijd is in Breda een dixi-toilet in brand gestoken. Voor toiletverhuurder Toiletje.nl is de maat vol. Eigenaar Jörg Böhnke zag al negen van zijn toiletten in vlammen opgaan. "Je gaat iedere avond naar bed met de hoop dat er niet weer eentje afbrandt."
In de nacht van dinsdag op woensdag brandde opnieuw een dixi uit aan de Kartinistraat in Breda. Het is voor zover bekend al de twaalfde brand of poging tot brandstichting sinds maart.
Kort na de brand van dinsdagnacht kreeg de brandweer ook een melding van vuur bij een bouwkeet aan de Nieuwe Heilaarstraat. De politie onderzoekt of er een verband is tussen beide branden.
Negen keer getroffen
Voor Jörg Böhnke komt het nieuws inmiddels bijna niet meer als een verrassing. Zijn bedrijf werd al negen keer getroffen. "Zoals je ziet, is dit het overblijfsel van zo'n brand", zegt hij terwijl hij naar twee uitgebrande toiletten wijst. "Je vraagt jezelf af: wie doet zoiets? Waarom doe je zoiets? Wat schiet je ermee op? Het is gewoon verschrikkelijk."
Volgens Jörg zijn niet alleen zijn eigen toiletten doelwit. "Bij ons zijn er negen afgebrand, maar het gebeurt ook bij andere leveranciers, bij collega-bedrijven in Breda. Dus dat is wel heel apart."
Bijna elke week raak
De gevolgen zijn groter dan alleen de materiële schade. "Het is voor ons vervelend, maar ook voor de mensen die op een bouwplaats of in het groen werken. Die hebben behoefte aan een toiletvoorziening. Als zo'n toilet afbrandt, staan zij letterlijk zonder wc."
Soms gaat het zelfs twee keer achter elkaar mis. "We hebben weleens een nieuw toilet geplaatst en dat stond de volgende dag ook in brand. Het is voor iedereen vervelend, ook voor collega-bedrijven."
Wat hem vooral zorgen baart, is dat de branden steeds vaker lijken plaats te vinden. "Het is op dit moment bijna wekelijks raak. Je maakt je iedere keer zorgen. Hopelijk gaat er vannacht niet weer eentje in brand."
Hoop op tips uit de buurt
Zelf hoopt hij dat inwoners kunnen helpen bij het vinden van de dader. "We waren eerst terughoudend om er aandacht aan te geven. Je wilt mensen niet op ideeën brengen. Maar we hopen nu dat iemand iets heeft gezien, bijvoorbeeld via een Ring-camera."
Ook bewoners reageren verbaasd op de reeks branden. Tanya en Greet kunnen er met hun hoofd niet bij. "Wat heeft het nou voor zin?", vraagt Tanya zich af. "Ik denk puur vandalisme. Mensen vervelen zich en halen rotstreken uit."
'Gewoon schandalig'
Buurtbewoner Wim had de brand bijna zien aankomen. "Maandag zei ik nog: ik denk dat we erop kunnen wachten. En toen las ik jullie bericht." Wie erachter zit? "Volgens mij iemand die knettergek is."
Ook Rina Berger begrijpt er niets van. "Ik vind het gewoon schandalig. Het kost alleen maar een hoop geld. Je hebt er niks aan."