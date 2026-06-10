Let op: nieuwe phishingtruc geeft oplichters toegang tot je digitale pinpas

Een vrouw (35) uit Udenhout dacht een rekening van haar creditcardmaatschappij te betalen, maar hielp ongemerkt criminelen om haar bankpas op een andere telefoon te installeren. Volgens fraude-expert Pepijn Slappendel komt deze relatief nieuwe vorm van phishing steeds vaker voor. "Vroeger haalden oplichters je pinpas weg, nu zetten ze hem gewoon op hun eigen telefoon."

De zaak kwam deze week aan bod in Bureau Brabant. Na de aankoop van een nieuwe telefoon kreeg de vrouw een e-mail die afkomstig leek van haar creditcardmaatschappij. Ze klikte op een link, vulde haar gegevens in en doorliep verschillende stappen om zich online te identificeren. Toen ze vervolgens een melding kreeg dat haar wallet was geactiveerd, vertrouwde ze het niet en nam ze direct contact op met haar creditcardmaatschappij en bank. Maar toen was het al te laat. Zonder dat ze het wist, hadden criminelen haar digitale betaalpas op een andere telefoon geïnstalleerd. Met die telefoon werd vervolgens geld opgenomen bij een geldautomaat in Amsterdam. Criminelen hebben geen fysieke pinpas meer nodig

Volgens Pepijn Slappendel, directeur Fraud Prevention bij DataExpert, is dit een vorm van phishing die de afgelopen jaren steeds vaker opduikt. "Vroeger probeerden fraudeurs fysieke pinpassen te stelen om daarmee te betalen of geld op te nemen. Sinds digitale betaalpassen via Apple Pay en Google Pay veel worden gebruikt, hebben criminelen een veel makkelijkere route gevonden."