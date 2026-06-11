Roy Donders lag wakker van faillissement en geldzorgen: 'Vreet aan je'

Roy Donders heeft nachten wakker gelegen van geldzorgen nadat zijn bedrijf failliet ging. Tijdens de coronaperiode moest hij het faillissement aanvragen van zijn winkel en vielen ook zijn inkomsten uit optredens weg. Die periode heeft hem veel geleerd, vertelt de Stylist van het Zuiden (35) aan RTL Boulevard.

Donders ging in 2018 failliet met zijn fysieke kledingwinkel Rojami's in Tilburg. Tijdens de coronacrisis kwam ook zijn bedrijf met webwinkel voor huispakken, dat toen al tien jaar bestond, zwaar in de problemen. "Ik heb toen zelf mijn faillissement moeten aanvragen, dus die inkomstenbron viel weg", vertelt hij in het tv-programma , tijdens de actieweek voor het Armoedefonds.

Daar bleef het niet bij. Door de coronamaatregelen konden ook zijn optredens niet doorgaan. "Ik heb toen echt een moeilijke periode gehad, waarbij ik vaak heb gedacht: hoe ga ik dit volgende maand weer doen? Dat vreet echt aan je. Gelukkig is het niet zover doorgegaan dat ik privé in de shit ben gekomen, maar dat had niet heel veel gescheeld denk ik."

De financiële onzekerheid zorgde voor veel stress. "Het was echt een moeilijke periode, maar het is bij mij nooit zover gekomen dat ik álles ben kwijtgeraakt. Maar ik heb er wel nachten van wakker gelegen", vertelt de realityster. Zo maakte hij zich zorgen over het betalen van zijn hypotheek en auto als hij nog een jaar zonder inkomsten zou zitten. "Hoe moet ik het dan doen?"

Veel verdriet

Het leverde hem naast geldzorgen ook veel verdriet op. "Ik had tien tot vijftien jaar zo hard gewerkt om dit te bereiken en dan kan je zomaar ineens in twee jaar alles verliezen, terwijl je zo erg je best doet."

De moeilijke periode heeft hem wel veranderd. Hij gaat nu anders met geld om, zeker sinds de geboorte van zijn dochter Romi in 2023. "Ik ben me heel bewust van wat ik uitgeef. Ik wil haar alles geven en dat gun ik alle kinderen in Nederland. Het lijkt me vreselijk als dat niet kan."