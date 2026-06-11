Buren hopen dat pinautomaat verdwijnt na plofkraak: 'Voel me niet veilig'

Omwonenden van een pinautomaat op de Mierloseweg in Helmond hopen dat de ATM niet terugkeert na de verwoestende plofkraak van woensdagnacht. Volgens de buren is er al weken overlast bij de automaat, die 24 uur per dag geopend is. Ze hopen dat de gemeente ingrijpt. "Hoe kan ik me nog veilig voelen?", vraagt een overbuurman zich af.

De omwonenden hoorden rond vier uur woensdagnacht een enorme klap. Daarna volgde een tweede knal. De ravage in de straat was enorm. Niet alleen de pinautomaat is compleet verwoest, ook de bakkerszaak en kapsalon in de straat hebben flinke schade. De schrik zit er donderdag nog altijd goed in bij veel buurtbewoners. "Ik was in diepe slaap en ineens hoor ik de explosie. Ik kan het geluid nu nog horen", vertelt buurman Filipe geschrokken.

"Er hangen rare mensen rond bij de ATM."

Hij woont al anderhalf jaar in het appartement tegenover de pinautomaat, die er ongeveer een jaar staat. "Je merkt dat er veel vreemde mensen rondhangen sinds de ATM er staat. De laatste twee tot drie weken staan er 's nachts mensen die bier drinken, wiet roken en drugs dealen. Ik voel me niet meer veilig." De geldautomaat trekt volgens hem niet alleen overlastgevende mensen aan. Filipe vindt het een erg gevaarlijke plek voor een ATM. "De automaat is 24 uur per dag open en er wonen mensen recht erboven. Waarom plaatsen ze hem niet in een winkelcentrum of supermarkt? Deze staat naast de bakker en is altijd open. Dat heb ik nog nooit ergens gezien."

"Het is niet veilig."

Filipe denkt erover na om samen met zijn buren een petitie te starten, zodat de pinautomaat niet terugkeert in de straat. Hij hoopt dat de gemeente ingrijpt. Andere buurtbewoners hopen ook dat de geldautomaat verdwijnt. "Het is niet veilig. Ik hoop dat hij wegblijft", zegt een buurvrouw. Verderop in de straat zit nog een geldautomaat, in een winkel. Een pinautomaat missen hoeven de buren dus niet. "Normaal hoor ik het gepiep van mensen die pinnen, maar nu was het een veel hardere knal. Van mij hoeft hij niet terug te komen", vindt ook een buurman. Zijn vrouw heeft nog altijd last van een piep in haar oor en de honden van het stel zijn helemaal ontdaan van de harde knallen. Bekijk hier beelden van de ravage die ontstond na de plofkraak:

Een andere overbuurman, die vanuit zijn appartement zicht heeft op de automaat, wist niet wat hij zag woensdagnacht. Hij was nog wakker en hoorde ineens een knal. Toen hij ging kijken, deinsde hij achteruit door de tweede klap. Zijn raam raakte flink beschadigd. Toen hij naar buiten keek, zag hij de daders vluchten op een scooter. De politie vraagt getuigen om zich te melden en is op zoek naar vermoedelijk twee daders die op de scooter zijn gevlucht in de richting van de 2e Haagstraat. De gemeente Helmond heeft nog niet gereageerd op vragen.