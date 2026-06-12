Met nieuwe waterfabriek van 100 miljoen is Eindhoven klaar voor de toekomst

Na meer dan tien jaar werk, onderzoek en voorbereiding was het donderdag eindelijk zover: het volledig vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf voor Eindhoven is officieel in gebruik genomen. De nieuwe installatie aan de Antoon Coolenlaan kostte ruim 100 miljoen euro en produceert jaarlijks zo’n 25 miljard liter drinkwater. Dat is genoeg om het PSV-stadion ongeveer zestig keer tot de nok toe te vullen.

Overal in het gebouw zie je dikke buizen, grote kranen en talloze meters. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem kijkt zijn ogen uit tijdens een rondleiding met directeur Rob van Dongen van Brabant Water. "Deze nieuwe waterfabriek is een mijlpaal voor Eindhoven. Met deze imposante installatie kan de stad verder groeien en kunnen de 40.000 extra huishoudens die erbij komen de komende jaren veilig de kraan opendraaien", zegt Dijsselbloem.

"Deze grondwater productielocatie is de grootste en groenste van Nederland", vertelt een trotse directeur. "Hier produceren we ieder jaar zo’n 25 miljoen kubieke meter drinkwater. Het is de tweede keer dat de drinkwatervoorziening voor Eindhoven en omgeving is vernieuwd. Eerder gebeurde dat in de jaren zeventig.

Burgemeester krijgt uitleg in de nieuwe waterfabriek (foto: Jan Peels).

De installatie levert de komende decennia drinkwater aan circa 350.000 inwoners en tienduizenden bedrijven in Eindhoven, Veldhoven, Waalre, Valkenswaard, Nuenen en Geldrop. Het nieuwe gebouw staat aan de Antoon Coolenlaan, pal naast de Witten-bollen-watertoren.

"We willen hier een soort Evoluon voor water maken."

Door deze nieuwbouw komt de oude waterfabriek leeg te staan. "Daar willen we een water experience center in gaan bouwen", vertelt Van Dongen. "Een soort museum waar iedereen kan zien wat er allemaal komt kijken om schoon en veilig drinkwater uit de kraan te laten komen. Een plek waar je ook proefjes kunt doen en kunt experimenteren met water. Een soort Evoluon voor water", zegt Rob van Dongen lachend.

"Volgens kenners hebben we hier het aller lekkerste water van Nederland."