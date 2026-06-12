Met nieuwe waterfabriek van 100 miljoen is Eindhoven klaar voor de toekomst
Na meer dan tien jaar werk, onderzoek en voorbereiding was het donderdag eindelijk zover: het volledig vernieuwde drinkwaterproductiebedrijf voor Eindhoven is officieel in gebruik genomen. De nieuwe installatie aan de Antoon Coolenlaan kostte ruim 100 miljoen euro en produceert jaarlijks zo’n 25 miljard liter drinkwater. Dat is genoeg om het PSV-stadion ongeveer zestig keer tot de nok toe te vullen.
Overal in het gebouw zie je dikke buizen, grote kranen en talloze meters. Burgemeester Jeroen Dijsselbloem kijkt zijn ogen uit tijdens een rondleiding met directeur Rob van Dongen van Brabant Water. "Deze nieuwe waterfabriek is een mijlpaal voor Eindhoven. Met deze imposante installatie kan de stad verder groeien en kunnen de 40.000 extra huishoudens die erbij komen de komende jaren veilig de kraan opendraaien", zegt Dijsselbloem.
"Deze grondwater productielocatie is de grootste en groenste van Nederland", vertelt een trotse directeur. "Hier produceren we ieder jaar zo’n 25 miljoen kubieke meter drinkwater. Het is de tweede keer dat de drinkwatervoorziening voor Eindhoven en omgeving is vernieuwd. Eerder gebeurde dat in de jaren zeventig.
"We willen hier een soort Evoluon voor water maken."
Door deze nieuwbouw komt de oude waterfabriek leeg te staan. "Daar willen we een water experience center in gaan bouwen", vertelt Van Dongen. "Een soort museum waar iedereen kan zien wat er allemaal komt kijken om schoon en veilig drinkwater uit de kraan te laten komen. Een plek waar je ook proefjes kunt doen en kunt experimenteren met water. Een soort Evoluon voor water", zegt Rob van Dongen lachend.
"Volgens kenners hebben we hier het aller lekkerste water van Nederland."
De nieuwe waterfabriek is volgens de directeur ook de groenste van Nederland. "Zo is de installatie modern en energiezuinig, is het gebouw deels opgetrokken uit circulaire materialen zoals gerecyclede gevelplaten en tegels van ijzerslib, ligt er een natuurdak en wordt regenwater opgevangen in wadi’s. Ook wordt het spoelwater dat vrijkomt bij de drinkwaterproductie gezuiverd tot drinkwaterkwaliteit, waardoor geen water verloren gaat. En er is een energie-uitwisseling met het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, zodat het zwemwater daar met restwarmte verwarmd kan worden."
Op de vraag of er in de nieuwe waterfabriek ook beter medicijnresten, microplastics en andere verontreinigingen uit het drinkwater gehaald kunnen worden, legt directeur Van Dongen uit: "Het water dat we hier gebruiken komt diep uit de grond en zit daar vaak al meer dan tienduizend jaar. Toen waren er nog geen microplastics en zo. Hier in Brabant is dat anders dan in de kustprovincies waar ze ook van oppervlaktewater drinkwater maken. Bovendien hebben we volgens kenners hier het allerlekkerste water van Nederland."