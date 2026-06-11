Vijf jaar cel voor man (20) die ex-vriendin verkrachtte in zijn huis
Een 20-jarige man uit Veldhoven moet vijf jaar de cel in voor de verkrachting van zijn ex-vriendin in zijn huis. Hij bond in september de armen van het slachtoffer vast, kneep haar keel dicht en bedreigde haar met messen terwijl hij haar verkrachtte. Ook hield hij haar tegen haar zin vast in zijn huis.
De verdachte geeft toe dat hij in september drie keer seks had met de vrouw. Volgens hem gebeurde dit met haar instemming.
De vrouw zegt in een verklaring juist dat ze geen seks wilde met de verdachte. De rechtbank in Den Bosch vindt die verklaring betrouwbaar. Op twee messen in het huis van de verdachte werd DNA van de vrouw gevonden. Ook had ze wondjes van de messen op haar handen en liep ze letsel op in haar gezicht en hals, en op haar borsten en armen.
Duct tape
Ze verklaarde daarnaast dat haar mond werd bedekt met een sjaal. In het huis van de man vond de politie een sjaal met duct tape, wat overeenkomt met die verklaring.
De man gaf eerder aan dat de tape als pleister zou zijn gebruikt en nodig was om een foto van zijn vriendin op te hangen. Tijdens de rechtszaak twee weken geleden zei hij dat hij erin wordt geluisd. "Ze was mijn vriendin, we woonden samen en ik wilde kinderen met haar. Ik kan haar niet hebben verkracht."
Doodsbang
Volgens de rechtbank moet de vrouw doodsbang zijn geweest. "Ze was ruim twee uur in de greep van de verdachte en kon geen kant op. Ook toen de verkrachting stopte, bleef de verdachte voortdurend dichtbij de vrouw. Hij had alleen oog voor zijn eigen lustgevoelens en bekommerde zich niet om het welzijn van het slachtoffer."
Uiteindelijk sloeg de vrouw via een berichtje alarm, waarna de politie de man bij zijn huis aanhield. Naast de celstraf moet de verdachte een schadevergoeding van ruim vijftienduizend euro aan het slachtoffer betalen.