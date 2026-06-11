Vijf jaar cel voor man (20) die ex-vriendin verkrachtte in zijn huis

Een 20-jarige man uit Veldhoven moet vijf jaar de cel in voor de verkrachting van zijn ex-vriendin in zijn huis. Hij bond in september de armen van het slachtoffer vast, kneep haar keel dicht en bedreigde haar met messen terwijl hij haar verkrachtte. Ook hield hij haar tegen haar zin vast in zijn huis.

De verdachte geeft toe dat hij in september drie keer seks had met de vrouw. Volgens hem gebeurde dit met haar instemming. De vrouw zegt in een verklaring juist dat ze geen seks wilde met de verdachte. De rechtbank in Den Bosch vindt die verklaring betrouwbaar. Op twee messen in het huis van de verdachte werd DNA van de vrouw gevonden. Ook had ze wondjes van de messen op haar handen en liep ze letsel op in haar gezicht en hals, en op haar borsten en armen.