Ondanks dyslexie en pestverleden slaagt Storm voor examen

Een spannende dag voor 26.560 eindexamenkandidaten in Brabant. Kan de vlag uit of niet? De spanning bij de 15-jarige Storm en zijn moeder was donderdagmiddag om te snijden. "Als ik Nederlands niet haal, ben ik sowieso gezakt." En dan komt dat bekende belletje… en valt Storm secondenlang stil.

Storm Breeman uit Veldhoven heeft vier jaar lang op het Christiaan Huygens College in Eindhoven gezeten. Afgelopen weken deed hij eindexamen voor het vmbo. Donderdag kreeg hij, net als ruim 185.000 Nederlanders, de uitslag. Spanning loopt op

"Ik ben wel zenuwachtig", zegt Storm terwijl hij naar zijn telefoon kijkt. "Dat komt vooral door Nederlands. Ik sta daarvoor een zes gemiddeld, dus ik moet minimaal een vier halen. Anders ben ik sowieso gezakt. Ik heb dyslexie, dus daar zit de spanning wel in." "Ik heb hierboven veel prikkels", zegt Storm terwijl hij naar zijn buik wijst. "En in mijn hoofd heb ik allemaal scenario’s over wel of niet geslaagd zijn en hoe het verder gaat lopen."

Eerste schooljaar was lastig

Iemand die nog veel zenuwachtiger is, is moeder Francis. "Is de telefoon vol? Staat het geluid aan?", vraagt ze meerdere keren. "Het gaat niet zo goed, ik vind het al de hele dag zo spannend. Ik voel overal kriebels. Ik weet dat hij zijn best heeft gedaan, maar Nederlands blijft spannend." De schooltijd was niet altijd makkelijk voor Storm. "Ik deed andere kleren aan dan anderen en werd daardoor heel veel gepest." Dat zorgde er, zeker in het eerste jaar op de middelbare school, voor dat de cijfers achteruit gingen. "Maar ik ben het gaan negeren en toen ging het schoolwerk weer vlot." Geslaagd of niet? En dan gaat de telefoon over, de mentor belt. "Storm, zit je?", zegt ze, alsof de spanning nog niet groot genoeg is. "Je bent geslaaaaaagd." En dan valt hij stil… "Ben je blij?" Met een grote glimlach zegt Storm dat hij heel erg blij is. Bij moeder Francis rollen de tranen over haar wangen. "Goed gedaan, maatje."

Moeder Francis en Storm Breeman proosten na het verlossende telefoontje (foto: Noël van Hooft).

De 0,0-champagne wordt ontkurkt, de geslaagdtaartjes worden tevoorschijn gehaald en de tas met boeken wordt buiten gehangen. "De spanning is meteen weg, het boeit allemaal niet meer." Aan de tas hangt één boek niet, en dat is Nederlands. "Dat was een stom vak en daarom gaat dat boek over een paar dagen in de fik. We gaan hem verbranden, helemaal klaar ermee en weg ermee." Storm is blij dat alles voorbij is. "Nu kan ik nog even rust nemen voordat ik verder ga met het volgende." De kersverse geslaagde wil nu de koksopleiding gaan doen en ziet zichzelf later als chef in een restaurant werken. "Het voelt nu alsof ik veel meer kan en ik me minder zorgen moet maken."