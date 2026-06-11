Dit asielzoekerscentrum staat er al, toch buigt rechter zich over de bouw
Een klein groepje tegenstanders probeerde donderdag bij de rechtbank in Den Bosch de opening van het asielzoekerscentrum in Nuenen tegen te houden. Hoewel de gemeente ruim duizend bezwaren ontving tegen het azc aan de Pastoorsmast, konden veel bezwaarmakers niet meedoen aan de rechtszaak omdat zij volgens de regels te ver van de locatie wonen. Ze vinden allemaal dat de opvang op de verkeerde plek is.
Het asielzoekerscentrum is bijna af. De gebouwen zijn klaar, het terrein is ingericht, maar de binnenkant van de gebouwen moet nog klaar gemaakt worden voor wonen en werken. Volgens het COA is dat eind juli gereed. Het streven is dat het nieuwe asielzoekerscentrum half augustus de deuren opent voor 159 asielzoekers. De bewoners komen in fases aan, volgens het COA.
Dat wil het kleine groepje Nuenenaren tegen houden. Ze vroegen de rechter om de omgevingsvergunning even te schorsen. Totdat er nog een zitting plaatsvindt om de bouw tegen te houden. “We willen gewoon niet dat er straks een onomkeerbare situatie ontstaat”, zegt een van hen.
"De gebouwen kunnen weer afgebroken worden."
Maar de gebouwen staan er al, tussen de rand van Nuenen en de snelweg tussen Helmond en Eindhoven. De rechter vroeg aan de gemeente hoe onomkeerbaar de situatie eigenlijk is. Kan het asielzoekerscentrum weer afgebroken worden, mocht de rechtbank de omwonenden gelijk geven? Volgens de gemeente wel. “Dit is een tijdelijk asielzoekerscentrum voor tien jaar. Dus de gebouwen kunnen weer afgebroken worden. Dat is altijd al de bedoeling geweest.” Na tien jaar zou de locatie weer teruggegeven moeten worden aan de natuur.
Maar echt blij zal de gemeente Nuenen niet zijn natuurlijk met een afbraak van het azc. En het COA ook niet. Het zou erg veel geld kosten. Het groepje Nuenenaren zegt donderdag in de gangen van de rechtbank dat ze het asielzoekerscentrum het liefst op een andere locatie zien verschijnen. “We moeten ons toch houden aan de spreidingswet. Het moet makkelijk te verplaatsen zijn.”
"Geen goede combinatie met alleenstaande mannen."
De locatie aan de Pastoorsmast is ongeschikt voor het centrum, vinden de omwonenden. En de plannen en afspraken, het hele dossier rondom het azc, zijn ‘onzorgvuldig’ en ‘misleidend’. Alles werd uit de kast gehaald om de bestuursrechter ervan te overtuigen dat de vergunning geschorst moet worden. Van de waterhuishouding, tot de fundering en de impact op de natuur. De omwonenden vinden dat een stroomvoorziening is afgedwongen die eigenlijk was bedoeld voor nieuwe woningen. En dan natuurlijk de veiligheid.
Zo vertrouwen de omwonenden er niet op dat er niet alleen maar alleenstaande mannen komen te wonen. De bewoners moeten een ‘afspiegeling’ zijn van de asielinstroom, maar het COA zegt geen controle te hebben over wie er naar Nederland komen. “Er zit een hospice, een voetbalclub en een scouting vlakbij het asielzoekerscentrum”, zeggen de bezorgde omwonenden. “Dat is geen goede combinatie met alleenstaande mannen."
Maar volgens de gemeente hebben het hospice en de voetbalclub geen beroep ingediend tegen het azc, wel zijn er zorgen overigens, die de gemeente met allerlei afspraken probeert te tackelen. De gemeente zegt dat als het COA wil afwijken van de afspraken over de hoeveelheid alleenstaande mannen, ze dan eerst toestemming moet vragen.
De bestuursrechter doet meestal binnen zes weken uitspraak.