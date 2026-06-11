Dit asielzoekerscentrum staat er al, toch buigt rechter zich over de bouw

Een klein groepje tegenstanders probeerde donderdag bij de rechtbank in Den Bosch de opening van het asielzoekerscentrum in Nuenen tegen te houden. Hoewel de gemeente ruim duizend bezwaren ontving tegen het azc aan de Pastoorsmast, konden veel bezwaarmakers niet meedoen aan de rechtszaak omdat zij volgens de regels te ver van de locatie wonen. Ze vinden allemaal dat de opvang op de verkeerde plek is.

Het asielzoekerscentrum is bijna af. De gebouwen zijn klaar, het terrein is ingericht, maar de binnenkant van de gebouwen moet nog klaar gemaakt worden voor wonen en werken. Volgens het COA is dat eind juli gereed. Het streven is dat het nieuwe asielzoekerscentrum half augustus de deuren opent voor 159 asielzoekers. De bewoners komen in fases aan, volgens het COA. Dat wil het kleine groepje Nuenenaren tegen houden. Ze vroegen de rechter om de omgevingsvergunning even te schorsen. Totdat er nog een zitting plaatsvindt om de bouw tegen te houden. “We willen gewoon niet dat er straks een onomkeerbare situatie ontstaat”, zegt een van hen.

"De gebouwen kunnen weer afgebroken worden."

Maar de gebouwen staan er al, tussen de rand van Nuenen en de snelweg tussen Helmond en Eindhoven. De rechter vroeg aan de gemeente hoe onomkeerbaar de situatie eigenlijk is. Kan het asielzoekerscentrum weer afgebroken worden, mocht de rechtbank de omwonenden gelijk geven? Volgens de gemeente wel. “Dit is een tijdelijk asielzoekerscentrum voor tien jaar. Dus de gebouwen kunnen weer afgebroken worden. Dat is altijd al de bedoeling geweest.” Na tien jaar zou de locatie weer teruggegeven moeten worden aan de natuur.

Maar echt blij zal de gemeente Nuenen niet zijn natuurlijk met een afbraak van het azc. En het COA ook niet. Het zou erg veel geld kosten. Het groepje Nuenenaren zegt donderdag in de gangen van de rechtbank dat ze het asielzoekerscentrum het liefst op een andere locatie zien verschijnen. “We moeten ons toch houden aan de spreidingswet. Het moet makkelijk te verplaatsen zijn.”

"Geen goede combinatie met alleenstaande mannen."