Oppositie in de Tweede Kamer ontevreden over gang van zaken rond Moerdijk
Enkele oppositiepartijen zijn donderdag kritisch over de wending die het kabinet heeft gegeven aan het al dan niet opheffen van Moerdijk. Eind mei meldde staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat, CDA) dat een scenario waarin het dorp kan blijven bestaan 'nadrukkelijker' in beeld is. Deze maand komt er nog geen kabinetsbesluit, in tegenstelling tot wat eerder werd aangekondigd.
Het dorp wil duidelijkheid, maar het kabinet kiest daar niet voor, betoogde ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Hij vreest dat het behoud van Moerdijk alleen tijdelijke opluchting voor inwoners zou opleveren. "Wanneer doemt het volgende probleem op?"
Staatssecretaris De Bat was niet bij het debat, maar wel minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, D66). Meerdere Kamerleden vonden dat zij meer invloed op het proces moet uitoefenen. Ranjith Clemminck van JA21 riep de minister op om naar Moerdijk te gaan.
"Mensen wachten al lang en willen gewoon helderheid", zei Peter de Groot van coalitiepartij VVD. Hij riep de minister op om met gemeente en provincie in gesprek te gaan.
Behoud van dorp
Onder meer BBB wil dat Moerdijk behouden blijft. Kamerlid Femke Wiersma is dan ook 'voorzichtig positief' dat er meer ruimte is gekomen voor behoud van het dorp. Maar ze vindt ook dat het kabinet 'inwoners niet opnieuw een worst moet voorhouden'.
Eén persoon is de 'hoofdspreekbuis' op dit dossier, reageerde minister Boekholt-O'Sullivan. "En dat is de staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei." Wel zei ze dat ze het onderwerp volgt en beloofde ze binnenkort naar Moerdijk te gaan.
Rond Moerdijk is de komende jaren ruimte nodig voor landelijke energieprojecten. Het nieuwe scenario heeft een 'afgeschaalde ambitie', zei de minister. "Dat kan, als je bepaalde consequenties niet wilt accepteren."
Toen Clemminck herhaalde dat het tot nu toe een 'waardeloos proces' is geweest, antwoordde Boekholt-O'Sullivan dat het in deze kabinetsperiode 'zorgvuldig' is gegaan. Later deze maand is er een afzonderlijk debat over Moerdijk.
Hier lees je alle verhalen over het mogelijk verdwijnen van het dorp Moerdijk.