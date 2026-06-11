Oppositie in de Tweede Kamer ontevreden over gang van zaken rond Moerdijk

Enkele oppositiepartijen zijn donderdag kritisch over de wending die het kabinet heeft gegeven aan het al dan niet opheffen van Moerdijk. Eind mei meldde staatssecretaris Jo-Annes de Bat (Klimaat, CDA) dat een scenario waarin het dorp kan blijven bestaan 'nadrukkelijker' in beeld is. Deze maand komt er nog geen kabinetsbesluit, in tegenstelling tot wat eerder werd aangekondigd.

Het dorp wil duidelijkheid, maar het kabinet kiest daar niet voor, betoogde ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis. Hij vreest dat het behoud van Moerdijk alleen tijdelijke opluchting voor inwoners zou opleveren. "Wanneer doemt het volgende probleem op?" Staatssecretaris De Bat was niet bij het debat, maar wel minister Elanor Boekholt-O'Sullivan (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, D66). Meerdere Kamerleden vonden dat zij meer invloed op het proces moet uitoefenen. Ranjith Clemminck van JA21 riep de minister op om naar Moerdijk te gaan. "Mensen wachten al lang en willen gewoon helderheid", zei Peter de Groot van coalitiepartij VVD. Hij riep de minister op om met gemeente en provincie in gesprek te gaan.