Weer uitstel van definitief besluit Moerdijk, 29 juni niet langer D-day

Er wordt eind deze maand geen knoop doorgehakt over de toekomst van het dorp Moerdijk. Dat maakt staatssecretaris Jo-Annes de Bat van Klimaat en Groene Groei donderdag bekend tijdens een informatieavond voor bewoners van het dorp.

Tot nu gold 29 juni als definitieve datum waarop het Rijk, de provincie en de gemeente een definitief besluit bekend maakten over het al dan niet verdwijnen van het dorp. Vorige week maakte het Rijk een draai door te opperen dat een scenario waarin Moerdijk kan blijven bestaan nadrukkelijker in beeld is gekomen bij het kabinet. De staatssecretaris overweegt een kleinere uitbreiding van het haven- en industriecluster. "Als de kans bestaat dat het dorp behouden kan blijven, is dat goed nieuws. Dan moet je je dat serieus onderzoeken. Het zou daarom onverstandig zijn om nu een besluit door te drukken. Bij zo'n ingrijpende beslissing moet je daar honderd procent zeker van zijn", aldus wethouder Danny Dingemans.

'Betreurenswaardig'

Zowel het Rijk, de provincie als de gemeente hebben dus meer tijd nodig om het nieuwe scenario te bespreken. “Op 29 juni wordt duidelijk wanneer we hierover wel iets kunnen zeggen. Hoe betreurenswaardig dat ik dat ook vind”, aldus wethouder Danny Dingemans. Marianne Quik van het bewonerscollectief noemt de gang van zaken ‘absurd.’ “Er is ons op 11 november verteld dat ons dorp moet verdwijnen. De gevolgen zijn nu al zichtbaar. Er zijn inwoners die hun overleden dierbaren nu al elders laten begraven. Wanneer krijgen we als bewoners nu eindelijk duidelijkheid die wij als bewoners zo hard verdienen.” Op 29 juni duidelijkheid over tijdlijn

Staatssecretaris de Bat kon donderdagavond niet meer toezeggen dan dat hij op 29 juni zal aangeven wat er aan tijd nodig is om ‘de rest van de stappen te zetten.’ ”Ik kan geen datum geven en dat is waar de mensen op wachten”, aldus de Bat. DIngemans: "We zijn ons erg bewust wat dit met mensen doet ook in het agrarisch gebied. Het maakt heel veel los en juist daarom willen we af van dit gepingpong." Ondertussen in Moerdijk

Hoe leef je zo normaal mogelijk verder wanneer je te horen hebt gekregen dat het dorp waar je al jaren woont, of misschien zelfs geboren bent, moet verdwijnen. In de maandelijkse serie Ondertussen in Moerdijk, te zien op Brabant+, volgen we enkele inwoners en laten hun dagelijkse leven zien van de afgelopen maand. Hier lees je alle verhalen over het mogelijk verdwijnen van het dorp Moerdijk.