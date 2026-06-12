Man neergeschoten op terras van friettent Tilburg: verdachte (36) opgepakt

Een 36-jarige man uit Tilburg is opgepakt in het onderzoek naar een schietpartij bij een friettent in Tilburg. De schietpartij was donderdagmiddag op het terras van frietzaak 't Belske aan de Thomas van Aquinostraat. Een 52-jarige man uit Dongen raakte gewond.

Het slachtoffer werd rond vier uur 's middags in zijn been geschoten terwijl hij samen met zijn zoon op het terras zat te eten. Hulpdiensten kwamen massaal naar het terras toe. Ambulancepersoneel behandelde de man ter plekke, waarna hij naar het ziekenhuis werd gebracht.

Politie onderzoek

Na de schietpartij werd de omgeving afgezet voor onderzoek. Op straat lagen kogelhulzen en forensische onderzoekers deden sporenonderzoek. Ook werden getuigen gehoord en camerabeelden bekeken. De schutter was na het incident gevlucht.

Het onderzoek leidde later die middag naar een 36-jarige man uit Tilburg. Hij werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de schietpartij.

Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het schietincident was, wordt nog onderzocht door de politie. Ook de exacte rol van de verdachte wordt nog verder onderzocht.

Bekijk hier beelden van het onderzoek: