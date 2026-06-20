Tot 's nachts bier drinken op TU/e voor 1,89 per glas: 'Hebben hier alles'

Van 240 studenten naar bijna 14.000. Zo hard is het gegaan op de Technische Universiteit in Eindhoven (TU/e), die dinsdag 23 juni 70 jaar bestaat. Het terrein lijkt wel een dorp in de stad. "We hebben hier alles", zegt student Veerle Martens. "Een supermarkt, cafés, een zwembad en een heel sportcentrum. Het is een soort Center Parcs voor de jeugd."

Cafés op het terrein van de TU/e zijn doordeweeks tot twee uur 's nachts open. Hier betaal je als lid van een studentenvereniging maar 1,89 euro voor een glas bier. Het is half twaalf in de ochtend. Zes studenten zitten al aan het bier in een van de cafés op het campusterrein. Renske is 21 geworden en dat willen ze vieren. "En we gaan spelletjes spelen", zegt Veerle. "Hoort ook bij het studentenleven. Er is genoeg te doen en altijd wat te beleven." Voor liefde hoef je het terrein niet af

"Dat dorpse zie je ook als je hier buiten loopt", vertelt Veerle. "Heel veel mensen zitten te picknicken. Je zegt elkaar gedag. Je kent ook veel mensen. Bepaalde groepen zitten altijd op bepaalde plekken. Dat is in een dorp ook zo. Je trekt een beetje naar je eigen groepen toe."

Op het terrein zit een kapper, kinderopvang, fietsenmaker en er is een filmzaal. “Ik ken mensen die nooit van de campus afkomen”, zegt student Leander Oudakker (25). Ook voor de liefde hoef je het terrein niet af. “Hier ontstaan heel veel romances.” Leander werkt 's avonds als vrijwilliger in het café waar de zes studenten hun biertje drinken.

Leander staat meerdere avonden per week achter de bar op de TU/e (foto: Rogier van Son).

Hoofdprijs voor de locatie

Het campusterrein is een plek waar hij twee studies volgt, woont en werkt. Leander loopt naar de nieuwe woontoren Castor. Op de twaalfde verdieping heeft hij daar een studio. In het 'dorp' de TU/e betaalt hij als student 840 euro huur per maand. “Je betaalt de hoofdprijs voor de locatie. Eindhoven is een dure stad aan het worden.” Hij krijgt 400 euro huursubsidie en dan is het nog te doen. In zijn woontoren wonen driehonderd studenten. Elke verdieping heeft een eigen ontmoetingsruimte met een thema, zoals samen film kijken, sporten of muziek maken. Ook kun je een grotere ruimte huren om samen te koken of om een feestje te vieren.

Een van de gezamenlijke ruimtes in de studentenflat op de TU/e (foto: Rogier van Son).

Japanse cultuurvereniging

Op het universiteitsterrein kunnen de studenten zich ook prima vermaken bij een van de vele verenigingen. Er is zelfs een zweefvliegclub voor de studenten. Leander is vaak bij de Japanse cultuurvereniging te vinden. “Het is ook wel een klein beetje een vereniging voor nerds die een excuus zoeken om samen te komen.” Ondertussen zijn de verenigingen ook goede plekken om vrienden te maken. “Het is anders best moeilijk om een sociaal leven op te bouwen.” Het centrum van Eindhoven is maar tien minuten lopen. Toch is hij daar niet vaak te vinden. “Ik zit hier vooral op de campus, maar soms kom ik in de binnenstad. Gewoon om even iets anders te zien.” Iedereen is welkom

Op het universiteitsterrein en zeker in de bar ziet Leander veel romances ontstaan. “Vaak is de bar op de universiteit voor een bepaalde groep, maar hier is iedereen welkom. Willekeurige groepen komen hier samen.” Volgens Leander is het ideaal om op het universiteitsterrein te wonen. ”Je zit niet vast aan de trein- of bustijden. Als je mee wilt doen aan het studentenleven, is het perfect om zo dichtbij te wonen.” Wie het zich afvraagt: zelf heeft Leander de liefde nog niet gevonden op de campus.

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Het uitzicht vanuit de studentenflat van Leander (foto: Rogier van Son).

Op het terrein van de TU/e is er ook een kapper (foto: Rogier van Son).