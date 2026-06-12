Temperaturen stijgen, waarschuwingen voor blauwalg verdubbeld

Op dit moment wordt er bij vier recreatieplassen in Brabant gewaarschuwd voor blauwalg. Tot juni waren er maar op twee plekken blauwalg gevonden. Doordat halverwege volgende week de temperaturen fors gaan stijgen, zal het aantal buitenzwemplekken waar gewaarschuwd wordt waarschijnlijk een vlucht nemen.

Het Boekels Ven in Boekel,

Hof van Capelle in Sprang-Capelle

Plas op de Markeplaat in Zevenbergen.

Rauwbralen Ondiep in Berkel-Enschot

Zwemmen is hier niet verboden maar wordt afgeraden.

Blauwalg is een bacterie die vooral groeit in warm, stilstaand water zoals plassen en meren. Blauwalg produceert giftige stoffen en kan gevaarlijk zijn voor mensen en dieren.

Die stoffen kunnen huidirritaties, maagklachten en ademhalingsproblemen veroorzaken. Bij warm weer is de kans op blauwalg het grootst.

Nu zijn er in Brabant ook enkele stranden waar zelfs een negatief zwemadvies geldt. Deze stranden liggen vooral in de omgeving Drimmelen en Altena. Dit heeft niet te maken met blauwalg maar met gevaarlijke omstandigheden. Iets zuidwestelijker in Bergen op Zoom is wel blauwalg gevonden bij een strand aan de Binnenschelde. Daar geldt een negatief zwemadvies maar dat komt doordat naast blauwalg al eerder de waterkwaliteit als slecht is beoordeeld.

Het blauwalgseizoen is jaarlijks van mei tot oktober en is erg afhankelijk van de temperatuur en zonlicht.