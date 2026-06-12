Van binnenstad naar randgebied: snel bestellen in de auto bij coffeeshops

Na ruim dertig jaar in de Hinthamerstraat in het centrum van Den Bosch gaan de coffeeshops Chip ’n Dale en Meetpoint hun vestiging verplaatsen naar de Nelson Mandelalaan aan de rand van de stad. Daar willen beide ondernemers ieder een drive-thru opzetten, zodat bezoekers hun bestelling vanuit de auto kunnen ophalen. Zo moet de doorstroming soepel verlopen en parkeeroverlast in de buurt worden voorkomen.

Burgemeester Mikkers benadrukt dat het een grote stap is: “Het is niet niks om de coffeeshophouders na ruim 30 jaar te verplaatsen. Tegelijkertijd is het nodig om de Hinthamerstraat rustiger en meer autoluw te maken.” Geen coffeeshops in centrum

De verhuizing past in het gemeentelijk coffeeshopbeleid, dat sinds 2022 streeft om coffeeshops uit de binnenstad te verplaatsen naar plekken aan de rand van de stad. Door het rookverbod en de functie van afhaallocatie trekken coffeeshops dagelijks honderden bezoekers, met veel verkeer en parkeerdruk als gevolg.

Meetpoint kijkt uit naar de verhuizing: “Het is bijzonder om afscheid te nemen van onze vertrouwde plek, maar we hebben een locatie gevonden die recht doet aan de belangen van de stad, onze bezoekers en de omgeving.” 30 mooie jaren

Chip ’n Dale blikt terug: “Soms betekent vooruitkijken ook stilstaan bij alles wat achter je ligt. Wij spreken dank uit voor de mooie tijd aan de Hinthamerstraat.” De drive-thru moet ervoor zorgen dat bezoekers snel en veilig hun bestelling kunnen ophalen, terwijl de buurt minder last heeft van verkeer en parkeerproblemen. Tegelijkertijd biedt de nieuwe locatie ruimte voor eventuele aanpassingen in de bevoorrading, bijvoorbeeld door het landelijke wietexperiment. Intentieverklaring

De verhuizing is nog niet definitief maar alle partijen hebben hier een intentieverklaring voor ondertekend.