Jongeren mishandelen slachtoffer en filmen het: politie pakt jonge daders

Een jong slachtoffer is dinsdag gewond geraakt bij een mishandeling in de buurt van Sportpark de Beemd in Helmond. Het geweld is door meerdere jongeren gefilmd. Een jongen van 14 jaar, een meisje van 14 jaar en een jongen van 16 jaar zijn aangehouden voor betrokkenheid bij het geweld. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen volgen.

Het jonge slachtoffer werd dinsdag 9 juni rond vier uur in de middag mishandeld in de buurt van het sportpark. Er lijkt volgens de politie geen directe aanleiding te zijn geweest voor het geweld. Het slachtoffer, waarvan de precieze leeftijd niet gedeeld wordt, is gewond geraakt.

Het zinloze geweld is door meerdere jongeren gefilmd. Later op de dag heeft de politie twee huizen bezocht om telefoons in beslag te nemen. Tijdens een huisbezoek gedroeg een 14-jarige jongen zich agressief tegen de politie. Ook heeft hij zijn telefoon onklaar gemaakt. Wat dat precies inhoudt, is niet duidelijk.

Jongeren nog altijd vast

Agenten hebben de jongen aangehouden voor het beletten en belemmeren van het onderzoek. Later werd duidelijk dat hij een rol heeft gehad in het geweld. Ook een meisje van 14 jaar en een jongen van 16 jaar zijn een dag later aangehouden.

De jongeren zitten nog vast voor onderzoek, dat nog in volle gang is. De politie sluit niet uit dat er meerdere aanhoudingen volgen. Op sociale media benadrukt de politie dat zij hard optreden tegen dit soort geweld.