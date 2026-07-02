Helemaal gratis met je eigen privé-gids door de Brabantse natuur

Blijf jij dit jaar dicht bij huis tijdens de vakantie? Geen Spaanse costa maar 'rund-um-hause'? Let dan even op. Je kunt alsnog veel geld uitgeven aan de dierentuin of een pretpark. Maar voor wie toch een beetje op de kleintjes wil letten, hebben we altijd nog de Brabantse natuur. Helemaal gratis én extra leuk met onze 'podwalks' in je oortjes!

Ga op ontdekkingsreis door de prachtige Maashorst of ontdek de Oude Buisse Heide bij Achtmaal. Het zijn zomaar twee pareltjes uit de lijst met podcastwandelingen die je samen met de bekende boswachter Frans Kapteijns kunt maken. "De zomervakantie komt er aan. Je hoeft het niet altijd ver weg te zoeken. Ons eigen Brabant is zo mooi", vertelt Frans enthousiast.

Het principe is simpel. Je begint op het startpunt van de wandeling zoals die is omschreven in de aflevering. Vervolgens doe je je oortjes in en dan loop je - met Frans - de wandeling door het natuurgebied. De boswachter loopt elke wandeling samen met podcastmaker Kristian Westerveld. Samen vertellen ze allerlei leuke wetenswaardigheden over wat je allemaal te zien krijgt tijdens de wandeling.

Frans: "Wij zijn eigenlijk jouw privé-gids tijdens iedere wandeling. We leggen je precies uit waar je links en rechts moet. En ondertussen kletsen we er op los over alles wat wij allemaal zien. En de luisteraars daarmee ook!" Omroep Brabant hoopt op deze manier een extra dimensie te geven aan de mooie natuur die we in onze provincie hebben.

Er zijn voorlopig 10 uiteenlopende wandelingen door heel Brabant. Er is er vast wel één bij jouw in de buurt. Kristian: "Je bent zo een uurtje onderweg en na afloop ga je gewoon lekker op een terrasje in de buurt zitten om nog een beetje na te genieten. Dat is dan wel zonder Frans en mij. Je moet ons er maar een beetje bij denken!"