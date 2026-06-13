Bouw van duizenden Helmondse huizen dreigt stil te vallen

Zo'n 15.000 nieuwe huizen in Helmond, waarvan 10.000 in en rond het centrum, voor het jaar 2040. Het klonk als hét antwoord op de woningnood. De eerste stenen zijn gelegd, maar nu dreigt het grootschalige bouwplan alsnog te stranden.

Helmond is één van de nieuwe grootschalige woningbouwlocaties die door het Rijk zijn aangewezen. "Met ondersteuning van de landelijke overheid kunnen we extra vaart maken met het bouwen van nieuwe huizen en het aantrekkelijker maken van de stad", liet de gemeente op 11 juli weten aan Omroep Brabant. Het plan was om binnen tien jaar het centrum flink uit te breiden met 5.000 woningen.

Geld voor wegen ontbreekt

Maar bij het bouwen van huizen hoort ook een goed plan voor de mobiliteit, denk aan het aanleggen van nieuwe wegen of het verbeteren van bestaande wegen. En daar heeft Helmond geen geld voor gekregen van het Rijk. "En dat is wel superbelangrijk om mee te nemen", vertelt wethouder Gaby van den Waardenburg.

"Het gaat om 98 miljoen dat we van het Rijk vragen. Dat is niet alleen voor het centrum bedoeld, maar ook voor de oostelijke randweg. We proberen het verkeer zoveel mogelijk om het centrum heen te leiden. We hebben een toezegging van de provincie, maar vanuit het Rijk komt er niks", vertelt de wethouder.

Bouw dreigt stil te vallen

Het uitblijven van dat geld zorgt ervoor dat de bouw stil komt te liggen. "Er zullen rond de duizend woningen gebouwd kunnen worden, maar die vierduizend gaat dan heel lastig worden. Dat is balen", aldus Van den Waardenburg.

Om dat te voorkomen heeft Helmond, samen met drie andere groeigemeenten waar gebouwd gaat worden, een brandbrief gestuurd naar Den Haag. De Tweede Kamer gaat praten over de begroting van Infrastructuur.