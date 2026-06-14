Joos en Will wonen heerlijk in hun Pieckhuis: 'Dit is niet te koop'

Joos Vromans en zijn vrouw Will wonen in een wel heel bijzonder bouwwerk in Alphen. Aan de Van Leuvenlaan staat hun Pieckhuis. Joos (82) bouwde het eigenhandig, het is geïnspireerd op de hoofdingang van de Efteling en op de bouwstijl van architect Antoni Gaudi. Tevreden vertelt hij over het leven in hun eigen sprookje: “We zijn er heel erg trots op dat we dit hebben kunnen verwezenlijken.”

Dagelijks staan er wel mensen stil bij het bordeauxrode hekwerk rondom het huis. Verwonderd kijken ze naar het kleurrijke bouwwerk met het gigantisch hoge puntdak, scheve hoeken en rondingen. “Ik heb altijd geprobeerd iets bijzonders te bouwen, de hoofdingang van de Efteling vond ik bouwkundig een heel bijzonder gebouw, daar wilde ik iets mee doen”, legt de maker uit. Het moest een nostalgisch huis worden met uitstraling en bovendien vond hij de gemiddelde blokkendozen die gebouwd werden weinig toevoegen aan het straatbeeld. “Zelfs de welstandscommissie vond ons ontwerp geweldig, ze vonden het fijn dat er eens iets anders werd gebouwd.”

Het Pieckhuis heeft allerlei bijzondere details (foto: Omroep Brabant).

Het Pieckhuisje is alles behalve recht (foto: Omroep Brabant).

"Als ze dan uit Amsterdam komen, zeg ik: ‘Dit heeft Amsterdam mooi niet, dit staat hier in Brabant.'”

Elk jaar krijgt hij duizenden kijkers aan z’n deur. “Maar ze bellen nooit aan. Ze staan aan het hekwerk te kijken. Dan vraag ik altijd waar ze vandaan komen. Als ze dan uit Amsterdam komen, zeg ik: ‘Dit heeft Amsterdam mooi niet, dit staat hier in Brabant”, lacht hij. “De vraag die iedereen stelt is: ‘Hoe heb je de gemeente zover gekregen om dit toe te staan?’ Maar de gemeente gaat over de hoogte en de diepte en zo, maar uiteindelijk gaat de welstandscommissie over de uitstraling.” Voor het huis staat een groot sprookjesboek, ook weer lijkend op het boek met de Pennenveer bij de hoofdingang van de Efteling. Met daarin een uitleg over hoe het huis tot stand is gekomen. Joos verwerkte eigenhandig 40.000 op maat gezaagde leien als dakbedekking, 45.000 handgevormde stenen en meer dan vijfduizend meter aan plankjes.

Het boekwerk met alle informatie over de bouw van het Pieckhuisje (foto: Omroep Brabant).

Rechts de balkenconstructie van het puntdak, links de ronde ramen (foto's: Omroep Brabant).

"We hebben zeven kleinkinderen, dus ik verwacht dat iemand van hen hier wel ooit wil wonen."

Wie binnen in het huis naar boven kijkt, ziet een soort karrewiel met spaken als plafond. Allemaal met de hand door Joos gemaakt, hij deed er in totaal zo’n zes jaar over. Zijn zoon maakte het fijne timmerwerk. Wat vindt de Efteling van zijn eigen Pieckhuisje? “Ik heb ’t ze nooit gevraagd, dus dat weet ik niet. Maar ze mogen ervan vinden wat ze willen. Dit is ook geen kopie van de hoofdingang, het is een inspiratiebron geweest”, legt Joos uit. Samen met zijn vrouw Will hoopt hij nog jaren te mogen genieten van de woning. Voor wie hoopt dat het Pieckhuisje ooit te koop komt, die kan lang wachten. “Het staat niet te koop en dat gaat ook niet gebeuren. Het is notarieel vastgelegd dat het in de familie blijft als het kan. We hebben zeven kleinkinderen, dus ik verwacht dat iemand van hen hier wel ooit wil wonen."