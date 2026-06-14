Fietsster ernstig gewond bij aanrijding op een oversteekplaats in Helmond

Een fietsster is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Wolfsputterbaan (N279) in Helmond. Ze werd op de oversteekplaats bij de Vlierdense Bosdijk aangereden door een automobilist.

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Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee 's nachts. Vanwege de ernst van de situatie kwam naast de politie en een ambulance ook een traumahelikopter naar Helmond. De trauma-arts heeft de vrouw in de ambulance behandeld, waarna ze naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen is gebracht. De politie doet onderzoek en heeft getuigen gesproken. De weg werd voor onderzoek in beide richtingen afgesloten.