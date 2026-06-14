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Fietsster ernstig gewond bij aanrijding op een oversteekplaats in Helmond

Vandaag om 05:54 • Aangepast vandaag om 08:31
Hoe de aanrijding op de Wolfsputterbaan in Helmond kon plaatsvinden, wordt onderzocht (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
Hoe de aanrijding op de Wolfsputterbaan in Helmond kon plaatsvinden, wordt onderzocht (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

Een fietsster is zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de Wolfsputterbaan (N279) in Helmond. Ze werd op de oversteekplaats bij de Vlierdense Bosdijk aangereden door een automobilist.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor twee 's nachts. Vanwege de ernst van de situatie kwam naast de politie en een ambulance ook een traumahelikopter naar Helmond. De trauma-arts heeft de vrouw in de ambulance behandeld, waarna ze naar het Radboudziekenhuis in Nijmegen is gebracht.

De politie doet onderzoek en heeft getuigen gesproken. De weg werd voor onderzoek in beide richtingen afgesloten.

  • De fietsster werd op de Wolfsputterbaan in Helmond geraakt door een automobilist (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
    De fietsster werd op de Wolfsputterbaan in Helmond geraakt door een automobilist (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).
  • De aanrijding vond plaats op de oversteekplaats bij de Vlierdense Bosdijk in Helmond (foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink).

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