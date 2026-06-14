Vrouwenfinale Libéma Open in Rosmalen gaat niet door, wél een winnaar

De finale van het tennistoernooi Libéma Open in Rosmalen is afgelast. Om twaalf uur 's middags zouden de vrouwen zondag het veld betreden om te strijden voor de titel, maar de Tsjechische Krejciková is ziek en meldde zich daarom af.

De titel in Rosmalen gaat daardoor naar de 21-jarige tennisster Robin Montgomery, nog voordat de finale begon. De Amerikaanse staat op plek 484 van de wereldranglijst en maakt dankzij deze eerste toernooizege bij de Women's Tennis Association (WTA) een flinke sprong.

Afmelding na medisch overleg

"Ik voelde me al een tijdje niet lekker en na overleg met de medische staf is gebleken dat ik niet in staat ben om vandaag te spelen", liet Krejciková aan de NOS weten. De Tsjechische staat op nummer 45 van de wereld.

Vanwege de afmelding van de tweevoudig grandslamwinnares wordt op het veld in Rosmalen een zogenoemde demonstratiepartij gespeeld. Daarin gaat het niet om winst of verlies, maar om het demonstreren van de sport.

Oud-winnaars op de baan

Daarbij staan Brabander Tim van Rijthoven uit Roosendaal en de Limburger Sjeng Schalken uit Weert op de baan. De twee zijn oud-winnaars van de Libéma Open en inmiddels allebei gestopt met tennissen. Winnares Robin Montgomery speelt een vriendschappelijke dubbel met Schalken tegen Van Rijthoven en oud-tennisser Matwé Middelkoop.

Zondag om half drie staat de mannenfinale nog wel op het programma in Rosmalen. Die gaat tussen de Australiër Alex de Minaur en de Pool Kamil Majchrzak.